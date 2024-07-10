Благодаря ВМС оккупанты не сумели высадить десант в Одессе, – Плетенчук

Украина фактически не имеет боеспособного флота, однако ВМС все равно сыграли свою роль в сдерживании полномасштабного вторжения. В частности, предотвратили высадку десанта в Одессе.

Спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук в эксклюзивном интервью рассказал о роли ВМС в полномасштабной войне России против Украины. Он отметил, что враг всеми силами пытался уничтожить остатки нашего флота ракетными ударами.

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ВМС – это не только суда

По его словам, он пока не может раскрывать суть операций, но, в том числе, и благодаря флотской корабельной группировке враги не смогли десантироваться в Одессе. Плетенчук пояснил, что российские БДК было видно с некоторых многоэтажек, они обстреливали побережье из штатного судового вооружения, но так и не смогли приблизиться к берегу.

При этом нам надо понимать, что Военно-морские Силы состоят не только из судов. За этот период войны в нашем штате произошло много изменений,

– подчеркнул спикер.

За это время появились новые подразделения, даже некоторые роды войск. В частности, создали береговые ракетно-артиллерийские войска с "Нептунами" и "Гарпунами" на вооружении, также добавилась бригада дронов, вертолеты иностранного производства, речная флотилия, и амфибийные средства для операций по высадке десанта.

Плетенчук сказал, что защищали подступы к нашим городам не только экипажи кораблей, потому что в начале наступления россиян, использовали все имеющиеся средства, и выполнили задачу на максимум.