"Открыли гроб, а там не Роман": на Житомирщине родным на похороны привезли тело другого бойца

В селе Дрыглов Житомирской собирались похоронить защитника, погибшего в боях за Украину, Романа Богодвида. Когда родные открыли гроб, то увидели, что в нем лежало тело другого защитника.

Сейчас семья Богодвид пытается доказать, что в гробу – не их сын. Мать Героя отмечает, что хочет найти собственного сына – живым или мертвым.

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Родным в гробу привезли тело другого защитника

Мама погибшего защитника Ольга Богодвид рассказала, что ее сын Роман получил повестку 4 сентября, уже 6 сентября мужчину отправили в Чернигов. Роман был стрелком-санитаром во втором механизированном отделении третьего механизированного взвода седьмой механизированной роты третьего механизированного батальона. Как рассказали родные, он вывозил раненых защитников с поля боя.

Известно, что Роман пробыл в Чернигове около 2 недель. После этого его батальон отвезли на передовую. Перед этим Роман позвонил по телефону родным и сообщил, что несколько дней не будет выходить на связь. Позже родные Романа получили уведомление, что защитник погиб 28 октября 2023 возле Богдановки в Бахмутском районе из-за попадания российской ракеты.

5 ноября семья Богодвид должна была похоронить Романа. В родное село Дрыглов привезли гроб с защитником, но когда родные открыли его, то увидели – в нем лежал совсем другой Герой.

У него щетина была светлая, с сединой, а у этого человека – черная. И ногти у моего сына были другие – круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там снова смотрели на него, сняв одежду. У моего сына волосы были на груди. А у этого ребенка, лежавшего в гробу, тело чистое, белое,

– рассказала мама Ольга.

Она подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы найти своего сына живым или мертвым. Ведь если Роман погиб, защищая Украину, то родные хотят достойно похоронить Героя.

Жена Романа Лилия Мескович рассказала, что первым открыл гроб брат погибшего защитника. Женщина признается, что не смогла войти и посмотреть. Когда брат Романа вышел из дома, то заявил – в гробу лежит тело другого мужчины. Тогда все родные были в шоке и пошли на опознание. Лидия также вспоминает, что ей передали вещи с передовой, которые якобы принадлежали Роману. Там был компас, цепочка и обручальное кольцо. Тогда женщина удивилась, ведь это были вещи не ее мужа.

"Я посмотрела на них возле морга и сказала, что это вещи не моего мужа. Возможно, их нашли на поле боя и вот с этим человеком, что в гробу, привезли. Мне сказали, что это кольцо было на пальце моего мужа, но мы обручальные кольца никогда не носили, хотя и были замужем. Так что сомнения не было: в гробу не мой муж. Я отдала эти вещи в полицию – мне чужого не нужно", – рассказала Лилия.

Сестра Романа Алина тоже шокирована. По ее словам, семью начали уверять, якобы на похороны привезли именно Романа Богодвида. Это еще больше возмутило женщину, ведь она начала заявлять, что они выросли вместе и как она могла не узнать родного брата. Кроме того, у Романа был шрам на лице – в 14 лет его искусала собака. У защитника, находившегося в гробу, этого шрама не было.

Говорю им: "Вот мой Роман, а в гробу лежит не он". А они доказывают, что это Роман и все. Мама здесь стоит, плачет, горе у нас, а они нервничают, что мы не хотим хоронить погибшего. А кого мы должны хоронить? Как мы сегодня должны подойти и проститься? С кем, если мы даже не знаем этого человека?

– говорит сестра погибшего защитника.

Как комментируют инцидент в ТЦК

На трагедию отреагировали в Житомирском территориальном центре комплектации и социальной поддержки. Комиссар Олег Клок заявил, что гроб с погибшим бойцом не открывали и видели только свидетельство о смерти.

"Уведомление поступило на него, понимаете. Фамилия, имя, дата, год рождения – все совпадает", – заявил комиссар ТЦК.

Заместитель начальника по морально психологическому обеспечению Житомирского ТЦК Александр Рець предположил, что мог сработать человеческий фактор.

Все процедуры, касающиеся доставки тел погибших военнослужащих и их захоронения, проходят в соответствии с нашими документами. Мы руководствуемся, в основном, инструкцией по организации погребения военнослужащих. Там все ясно расписано: кто за что отвечает, кто что должен сделать, в какое время и как. В таком случае нужно разбираться,

– подчеркнул Рець.

Он также объяснил, что теперь тело должны вернуть обратно в морг для хранения. Родные Романа должны написать заявление в полицию и по этому факту откроют уголовное производство об исчезновении человека. В рамках расследования будут проводить экспертизы ДНК, которые подтвердят слова семьи Богодвид.