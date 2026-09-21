Преемники Путина, мобилизация в России и готовность НАТО к войне: интервью с Романом Цимбалюком

Журналист, блогер и ведущий Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последние заявления российского диктатора и готовность НАТО к возможному нападению. Также обсудили вероятность новой волны мобилизации в России и потенциальных преемников Путина. **Российская элита высшего уровня пытается дистанцироваться от войны и Путина, что заставляет народ выдумывать преемников, среди которых выделяется Собянин.** (Это эксклюзивное наблюдение раскрывает внутренний раскол в Кремле и смену риторики российских чиновников).

Журналист, блогер и ведущий Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последние заявления российского диктатора и готовность НАТО к возможному нападению. Также обсудили вероятность новой волны мобилизации в России и потенциальных преемников Путина.

Российская элита высшего уровня пытается дистанцироваться от войны и Путина, что заставляет народ выдвигать преемников, среди которых выделяется Собянин. Это наблюдение раскрывает внутренний раскол в Кремле и изменение риторики российских чиновников.

Текстовая версия беседы журналиста с Ириной Узловой – на 24 Канале.

Санкции США, "шоу" Путина и то, что на самом деле работает против России

Российский диктатор Путин устраивает такое позорное бутафорское шоу. Это шоу шепелявого и не только. Дональд Трамп подписывает закон. Но есть ли от этого вообще какой-то смысл?

Я так и не понял, что ты имеешь в виду под шоу шепелявых в отношении Владимира Путина. А так он в последнее время, он или кто-то, похожий на него, так и говорит, когда открывает рот.

А он вчера сделал несколько заявлений, что Тарас Загородний, политтехнолог, дал ему такое прозвище, потому что он там постоянно уже едва... Или это кто-то, похожий на него, в таких случаях?

Нет, нет, нет. Путин один. Не надо думать, что он собирает своих ближайших военных соратников и преступников для того, чтобы выступил дублер. Дублеров нет, потому что власть в России не предусматривает дублера.

Интервью с Романом Цимбалюком: смотрите видео

Он просто старый, глупый и кровожадный. А вы, конечно, в прямом эфире усердно занимались эйджизмом, так это называется. Раньше бы в Штатах вас за это отругали, сказали бы: "Ай-яй! А где же все это гендерное и не только гендерное равенство?".

Но теперь, кажется, в Штатах совсем другие проблемы – дизель и так далее. И как это часто бывает: только что начинают возникать проблемы с безопасностью, то есть с обеспечением основы для человека и для страны, все эти идеи братства, равенства, левые идеи отходят на второй план.

Что касается Дональда Трампа, сигнал правильный. По крайней мере, мы теперь можем быть уверены в том, что то, что писали американские газеты о том, что они собираются восстанавливать с Россией экономические отношения до окончания войны, вряд ли будет реализовано.

Хотя, опять же, я так думаю, условно говоря, если Стив Виткофф с Джаредом Кушнером скажут, что вот нам отдают месторождения, давай как-нибудь Путину подмигнем или что-то в этом роде.



Виткофф и Путин / Фото – Getty Images

Так хочется сказать: американские официальные и неофициальные лица, не будьте идиотами, посмотрите, как сейчас отжимают у французов и у швейцарцев все эти "Ашаны", "Нестле" и так далее. Или вы думаете, что будете какими-то особенными?

Вам Дима Медведев прямо говорит, что в семнадцатом году все национализировали и никому ничего не компенсировали. До свидания. В общем, посмотрим. Я не в том настроении, чтобы рассказывать, что это какой-то там перелом или еще что-то. Потому что вопрос в правоприменительной практике.

Будет ли на практике хоть что-то, или Трамп просто будет использовать это, например, как какой-то шантаж во время встречи с Китаем? Не знаю. Они, по-моему, сейчас не готовы к полномасштабной торговой войне с Китаем и с Индией в том числе. И если мы уже говорим о России, то там, конечно, есть очень обширный перечень: под санкции может попасть и сам Путин, и вся его преступная военная клика, и банки, и предприятия, и, что очень важно, государства, которые помогают обходить санкции. То есть там можно вполне нормально, если захочется, прищемить голову дверью в бункер Владимиру Путину. Но не знаю, как они это будут делать, потому что, видишь ли, он настолько противоречив, этот американский дедушка. То есть они сначала в одну сторону, потом в другую. То есть его слова взаимоисключают друг друга.

Но надо все-таки похвалить американского президента, потому что они подписали нам пакет на продажу ракет ПВО и комплектующих, всевозможных систем. Это большая сумма, это, как я понимаю, этот зимний пакет.

И здесь как-то просматривается более-менее какая-то логика в происходящем. А вообще, послушайте, вы говорите о санкциях. Ключевые санкции – это то, что наносит удар по российским НПЗ, а все остальное – это суета.

Переговоры, выборы во время войны и российский "фарс"

Зеленский сегодня сказал, что их будет больше. И дрон-перехватчик уже сбивает на больших скоростях, наконец, эти реактивные "Шахеды". Поэтому считаю, что вот здесь бить глубоко и давать отпор – хорошо. Вот это и сорвет планы Путина на осень-зиму, а не вот эти взгляды в разные стороны.

Видишь, сломает, не сломает, никто здесь не сломается, ни мы, ни они. И это даже в какой-то мере так огорчает, что ни конца, ни края этой войне нет. Это нужно понимать. И никто не знает, когда она закончится.

Знаешь, там звучат такие слова. Премьер-министр, например, Чехии сказал, что вот мы здесь на пороге эскалации, конец цивилизации, всякое такое. Надо заставить, внимание, Зеленского и Путина сесть за стол переговоров.

Так вот, внимание, а что же это за стол переговоров? Как вы это планируете сделать? Вот вчера, когда ты говорила о шепелявом Путине, так он же там тоже говорил, что вот Украина проводит атаку, это значит, что она не хочет переговоров. И таким образом Зеленский держится у власти.

Хочется сказать: вы там вообще, я не знаю, каких-то мухоморов, наверное, наелись. И пытаетесь оправдать ведение войны против нас тем, что Зеленский не хочет выборов.

Подсказываю старому кремлевскому дедушке: только что установится устойчивый режим прекращения огня или что-то хотя бы похожее на это, в Украине сразу начнется избирательная кампания, и власть естественным образом будет перезагружена.

Там, знаешь, он же, эта кремлевская гнида, жаловался на то, что какой-то представитель ЦИК был захвачен украинскими силами обороны в Запорожской области. Так вот, мы хотим сказать: вот в этом-то и весь нюанс. Вот это называется проводить выборы во время войны. Рисков слишком много.

И, к счастью, для украинских граждан, находящихся на оккупированных территориях, особых рисков нет, потому что, честно говоря, я не думаю, что кто-то туда пойдет. Туда на какой-нибудь участок соберут толпу, привезут какую-то там копию Скабеевой, чтобы она записала синхроны недоумчивых бабушек, которые вполне может быть вообще и не местные, которые расскажут, как они любят Путина, как они голосуют за "Единую Россию". Ну и, собственно, все. А так, фарс да и фарс.

Но на этот раз фарс направлен на то, чтобы закрепить мнение, что весь его плебс поддерживает продолжение им войны, в очередной раз делая их соучастниками его кровавого преступления. Такую операцию не проводят, но, по большому счету, россиян никто не спрашивает. Это тоже нужно зафиксировать.

Это тоже правда, так. То есть они имитируют...

Как будто в предыдущие годы они не были соучастниками?

Совершенно верно. То есть они имитируют вот это военное или провоенное большинство. Но знаешь, как сложно проголосовать против войны, если в бюллетене нет такой галочки. Нет того места, куда ее можно поставить.

Они здесь нормально себя подстраховали, даже если бы не то что надежды, но какая-то имитация соперничества могла бы быть, если бы это "Яблоко" осталось. Хотя, повторюсь, это "Яблоко" настолько избито и изжевано, что и это не так уж важно. Но этого нет.

Поэтому, конечно, они все это продемонстрируют: вот смотрите, сто пятьдесят процентов проголосовали за партии, которые за войну. Других партий нет. Собственно, воевать и умирать. Вот что он предлагает.

И надо отдать должное, что именно с этим тезисом они даже на выборы идут. Это вот удивительное явление, что российские фашисты не обманывают россиян. Послушай Шолохова, номер один в списке "Единой России", у них исключительно провоенные заявления о дедах, ну и не хочется даже это повторять. В принципе, этот нарратив неизменен уже двенадцать лет.

Хотя у Путина есть некоторые изменения. Он говорит, что НАТО раздувается и Европе угрожает этот Леопольд... Путин угрожает, что если они будут дальше бить по его танкерам, он будет отвечать в ответ, потому что вообще-то можно жить дружно, но он, очевидно, не собирается. Я думаю, что он и так воюет со всей Европой, а просто теперь это официально еще и подтверждает.

Там игра так, чуть более тонкая. Они фактически вступают в избирательные кампании во всех европейских странах. То есть там вот такая ситуация: народы не хотят войны, поэтому политические элиты, которые обанкротились за счет вот этой военной риторики, милитаристской риторики, пытаются спасти рейтинги.

Такое впечатление, что он о себе говорит. Но на самом деле на каком-то этапе он скажет: "Голосуйте все за общеевропейское ДГ". Естественно, в других странах последняя буква будет не Г, а какая-то другая. Но суть от этого не меняется.

Значит, что получается? Слушаешь Путина, и можно сделать такой вывод, что он самый добрый, самый честный, величайший миротворец, а все остальные – очень плохие люди. Европейские политики обманывают население. Украина, ну вообще, это мы, оказывается, по мнению Путина, отказываемся вести переговоры, потому что это способ сохранить власть в Украине. Ну, это же кретинизм. Вот мы даже об этом уже немного поговорили. Поэтому он, конечно, отвратительно шепелявит. Знаешь, если бы он был изолирован от общества и войны, то, наверное, было бы интересно наблюдать за этим уродом. А так, это военный преступник, который наслаждается своей безнаказанностью, пока что наслаждается. Но это можно исправить. Ромо, так вот этот военный преступник еще и вчера созывал различные межправительственные комиссии, правительство и говорит: "Я буду продолжать и в следующем году". Увеличивает, как они говорят, расходы на оборону, то есть на нападение. Но откуда же он будет брать деньги? Ведь как ни крути, там ситуация не лучше.

Пока они на подъеме, они думают, что почему дольше продлится энергетический кризис, то есть пока монархии Персидского залива не смогут отправлять свою нефть, цены на мировых рынках вырастут. Ну и, соответственно, россияне смогут продавать больше. Это понятно.

Там же сам факт того, что саудовцы объявили форс-мажор в части поставок нефти в Европу, – это вот такой очень плохой для нас сигнал. Ну а что мы видим на самом деле? Иран, хуситы, ну и Россия. Это называется, вообще-то, мировая война, если разобраться. Посмотрим, какие здесь будут приняты решения и варианты разрешения ситуации.

Угрозы НАТО, готовность Европы и пределы пятой статьи

Мировая война. Ответы на нее вроде бы такие словесные, по крайней мере на уровне конкретики, а на деле конкретики, конечно, никакой. Но в НАТО заявляют, что готовы ответить и даже готовы к нападению со стороны России. Об этом говорит, в частности, председатель военного комитета НАТО Джузеппе Кавадроне на заседании начальников штабов альянса в Копенгагене. У нас есть четыре тысячи страниц планов для восточного фланга, и эти планы охватывают широкий спектр сценариев, начиная от минимального кризиса или вторжения на наши территории и заканчивая применением статьи 5. Альянс готов, структура готова. Войска, системы и вооружение готовы. В случае нападения они потеряют гораздо больше, чем получат. Это точно. И в этом заключается сдерживающий фактор. А посол США при НАТО Мэтью Уиттакер говорит о каких-то мостиках, которые нужно перебежать, и потом станет ясно, будет ли задействована пятая статья или нет – покажет время, как говорится. То есть никогда, как это обычно подразумевается под этими словами. Так как готовы: вот альянс готов, структура готова, войска готовы, или только четыре тысячи страниц готовы, как мы думаем?

Давай так. Обычно планы живут своей жизнью, а война – своей. Я лично убежден, что огромное количество европейских граждан, граждан европейских стран, будут защищать свои страны.

То есть понятно, что там, возможно, генералы готовятся к прошлым войнам, но самолеты с бомбами у них есть. И это все-таки фактор, который нужно учитывать. И самолеты F-35 у них есть в довольно большом, кстати, количестве.

Я считаю, что сам факт этих заявлений, которые становятся все более жесткими на Западе, объективно позитивен.

Самыми прикольными в этом случае и честными были слова министра обороны Эстонии. Там над Россией почему-то посмеиваются, хотя перед вторжением в Украину они тоже посмеивались. А он сказал очень просто: "Всех тех, кто пересечет границу с оружием в руках, мы всех убьем". Вот так и сказал.

Вот этот язык они понимают. Правда, если эти тезисы будут повторяться все чаще и чаще, то, смотри, это станет самым сдерживающим фактором. И, между прочим, глава МИД Польши тоже продвигал именно этот тезис, что если на нас нападут, то мы их победим.

То есть уже нет такого: а что, а как? А давайте поговорим. То есть все равно вывод какой? Что никаких прогулок по Таллинну, Риге, Вильнюсу или Варшаве не будет. Я из этого исхожу.

А вот если говорить непосредственно о военной структуре, во-первых, мы учим наших западных союзников вести современную войну, особенно в части дронов и не только. Все европейские технологические решения отрабатываются на россиянах, на поле боя и на российской территории, и, соответственно, на линии фронта.

Поэтому я не буду, в общем, хихикать по поводу того, что вот европейцы там какие-то слабышки, вялые и т. д. Во-первых, только война показывает, но и на данный момент я не вижу у россиян потенциала для того, чтобы пересечь границу.

Пытаться проводить там диверсионные акты в европейских странах – это возможно. Кстати, вот забавно, знаешь, взорвали завод в Словакии. А Роберт Фицо такой: "А на нас пятая статья не распространяется".

То есть по сути он говорит о том, что мы выходим из НАТО, ну, или не будем участвовать в обороне альянса. Но завод же взорвался у них. Прямо так и думаешь: ну, ты, Роберт, совсем ку-ку. Наверное, тебе просто Словакия не дорога. Такое тоже может быть.

За два дня до заявления Фицо как раз в Словакии взорвался завод по производству боеприпасов, и там находились два охранника. Вот так-то его охраняли. Они не пострадали, слава богу. Но я думаю, что Фицо, кроме денег или чего-то, не знаю чего еще, вообще все это неинтересно, какой завод. Он говорит: какая-то пятая статья, да. А завод тоже какой-то?

Ну, завод объективно, как и весь словацкий ВПК, работает в интересах Украины, я так понимаю. Видишь ли, вот у них в Европе или у нас в Европе есть вот эта партия "За мир", партия пацифистов.



Пожар на оборонном заводе в Словакии / Фото – Facebook Mesto Snina

Вот их задача, я так понимаю, делать все для того, чтобы страны не менялись именно в своем сознании. То есть прийти к выводу, что тебе придется защищать это или, может, придется с оружием в руках, ведь только сейчас эта идея начинает возвращаться в европейские страны. До этого все жили по принципу "мир, дружба, жвачка". Вот теперь все это понемногу меняется.

Ну а вот эти люди – они просто отвратительны. Потому что если бы он был таким, вот он говорит: "И мне не нужна статья пятая". Ну, тогда ты, как премьер-министр, должен написать заявление в Брюссель, сказать: "Мы выходим из альянса. До свидания. Вы нам не нужны. Мы с Путиным сами договоримся". Так и нужно было поступить. Но я думаю, что на каком-то этапе европейские народы на это все-таки отреагируют.

Я уже вижу Польшу, вижу страны Балтии, все они действительно готовы, вот Польша готова и пятую статью задействовать и говорит здесь, что должны показать, что мы привержены этой статье, чтобы потом какие-то союзники не сказали, что они не должны воевать за Польшу, Литву, Латвию, Эстонию или что-то еще. Ну а действительно, мы же видим, что на самом деле Путин тестирует, тестирует эту пятую статью, но так ее никто и не задействует. И он так может тестировать еще очень глубоко. Или что станет последней каплей, чтобы ее уже применили?

Я думаю, реальный удар по европейским государствам с массовыми жертвами. То есть сейчас можно всячески делать вид, что это случайно. Хотя на Западе все прекрасно понимают, что это не случайно.

То есть они не будут спешить с войной. Это тоже понятно. И нет никакого смысла требовать этого от наших западных партнеров. Но видишь ли, каждая такая провокация просто открывает или закрепляет все возможности для Украины.

То есть они понимают, что лучше все-таки помогать Украине, чем воевать самим. Для нас это тоже важный аспект, и это бесспорно.

Мобилизация в России, страх бунтов и ресурс Путина для войны

Готов потратить миллионы на свои амбиции хрупкий кремлевский старик. А Washington Post пишет, что результаты выборов в России, разумеется, так называемых, предрешены. А вот главный вопрос: что дальше? Там беспокойство россиян, хаос в глазах, отсутствие денег в кошельке. А еще страх мобилизации. The Sunday Times пишет, что продвижение Путиным ветеранов в качестве депутатов и его репортажи о героях СВО могут сигнализировать о новой волне мобилизации, которая и так уже идет и не прекращалась, как мы прекрасно понимаем. Но и Bloomberg еще писала, что различные чиновники Кремля выводят деньги и советуют родственникам и друзьям уезжать как можно дальше, тоже опасаясь этой усиленной мобилизации. А вот Дмитрий Гордон говорит мне, что Путин вряд ли пойдет на еще более масштабную мобилизацию, по крайней мере открытую, потому что он боится, что уже этот виток станет предвестником бунтов против того, что они уже не хотят умирать. Количество могилок видели все в России. А ты как считаешь, почему ожидать дальше? Это главный вопрос. И в контексте мобилизации, и я все равно не верю в какие-либо бунты.

Я тоже не верю. Мобилизацию они будут проводить в том ключе, в каком они проводят.

Постепенную, так?

Так. Без использования слова "мобилизация". Если Дмитрий Ильич увидел бунты, вероятно, вдали от деяний Путина, хотелось бы, чтобы он оказался прав. Но здесь только время покажет.

Я такого не жду, а они, скорее всего, будут просто молчать и не шуметь. Эти россияне – это российское население.

А в том, что Путин готов пойти на все, это тоже правда. Они же прямо заявляют, что от результатов СВО будет зависеть положение России на планете. То есть у них в их глупых головах мысль, что что если они победят Украину, в смысле захватят ее, то, соответственно, они вернут себе какой-то вес на международной арене.

Хотя это просто все из концепций шахматной доски, что вот без Украины они не империя и так далее. Ну, не знаю, это настолько пропитано этим геополитическим атавизмом, что хочется сказать: о чем вы говорите?

Ведь тогда, когда все эти концепции придумывались, как минимум, дронов не было. Вот в последнее время уже около четырех лет Путин ничего не говорит о времени подлета. А ведь он войну начинал именно с этого. А почему не говорит о времени подлета? Потому что это понятие сильно изменилось. Тысяча дронов может прилететь с разных сторон и прилететь очень медленно по сравнению с ракетами.

В общем, в данном случае с Дмитрием Ильичем можно согласиться только частично. И вот в том, что касается затрат, для него действительно неважно, сколько. То есть количество жизней россиян для него не принципиально, потому что он занимается выполнением исторической миссии. То есть он же вписывает себя в историю наряду с Петром Первым и другими этими историческими деятелями РФ.

Вот эта страна-ошибка рядом, но ничего, сколько бы их ни пришло, мы будем бить. Уже нет ничего удивительного в этом количестве ни мобилизованных, ни тех, кого Путин пожертвовал ради своих имперских амбиций. В то же время я тоже думаю, что, конечно же, никто там не развернется, на Кремль не пойдет. Хотя и Зеленский говорит, и Билецкий о том, что армия Путина, когда окажется бесхозной, – именно поэтому он и не может завершить боевые действия. Если она развернется, тогда это уже будет хуже, как недавно сказал Зеленский, чем пять тысяч вагнеровцев, которые там ходили. Это уже будет для Путина большой риск. Возможно, при таком раскладе.

Понимаешь, чтобы армия осталась без руководства, с Путиным должно случиться что-то. А пока у них сохраняется вся эта система управления. Поэтому я не знаю, о чем все говорят.

Это вот разговоры, знаешь, как мне кажется, придумать что-то такое, что должно всех вдохновить. И это действительно вдохновляет. Армия Путина или бывшая армия Путина бродит по России, вытаскивает унитазы, грабит и так далее. Но пока у них система власти функционирует. Есть у них и методы воспитания посредством избиений и так далее.

В перспективе, возможно, все будет зависеть от нескольких факторов: как мы их будем бомбить и от цены на нефть. Цена на нефть высокая – бомбим их мало. И я из этого делаю вывод, что с бунтами не стоит переоценивать эту ситуацию. Там такого нет.

У них возможностей заработать деньги в России более чем достаточно. Там даже до сих пор не обязательно подписывать вот этот контракт. Некоторые, думая, что едут на заработки в один конец, но в целом в больших городах уровень жизни, занятости и так далее.

Вот мой друг приводил примеры профессии, что касается дворника. То есть если ты работаешь целый день, у тебя есть несколько участков, у тебя даже сейчас могут быть достойные заработки. Поэтому речь не о бунтах.

Думаешь, Дональд Трамп-младший вернет деньги Кремлю?

Самое прикольное, что папа сказал вернуть. Вот это вот, так. И как они выглядят отвратительно.

Обратите внимание. Материал о том, кто такой Умар Кремлев из окружения Путина и как он стал своим для семьи Трампа – читайте в статье на 24 Канале по ссылке.

То есть, вот что интересно, у всех тех, кто в той или иной степени плохо отзывается об Украине, обычно всегда есть какой-то недостаток, вот этот с российским червяком. То есть я к тому, что это же команда людей, это вообще-то американская политическая и бизнес-элита. То есть, мягко говоря, люди не бедные.

Понятно, почему россияне платят, делают такие подарки. То есть устанавливают контакты. Компромат, например. Ты представляешь, если вот они сняли этот остров, а вдруг перед этим установили какие-то интересные видеокамеры или еще что-нибудь.

Даже не сомневаюсь. В этом плане можно снимать всякое такое...

Разного. Ну, разного. То есть, возможно, это будет классно, но я просто имею в виду, что есть вещи, которые не все хотят выкладывать в интернет.

Какой бы талантливой там ни была игра или креативная реальность.

Совершенно верно. Я просто к тому, что сама идея взять у россиян деньги за то, чтобы тебе оплатили тусовку, ну это вообще выглядит так: работать за еду. Ну как?

Просто отвратительно. Ну, будем считать, что инцидент исчерпан в части возврата денег. Но и эти люди потом называют нас коррумпированным государством.

Так, не путайте с лоббизмом, так.

Преемники Путина, внутренний раскол элит и феномен Собянина

Вообще-то и ложечки нашлись, а осадок останется, деньги вернутся. А вот это что-то мерзкое и отвратительное, оно, конечно же, останется на месте. Washington Post, ну я не знаю, к чему эта публикация, называет семь человек, которые могли бы возглавить Россию после Путина. Там Миша Мишустин, Леша Дюмин с невероятной карьерой, Димка Патрушев, тупой Ипалайович, Борис Ковальчук, Денис Мантуров, Сережа Собянин, который хорошо умеет сбивать дроны, и Сергей Кириенко, который говорит, что надо давить на россиян, но не так сильно, как фсбшники. Что это? К чему вообще эта публикация?

Ну, они задумываются над этой темой. Причем один из выводов заключается в том, что они начали задумываться потому, что часть российской элиты высшего уровня пытается как-то дистанцироваться и от войны, и от Путина как следствие, и от "Единой России".

И, естественно, на этом фоне это дает пищу для того, чтобы народ начал выдумывать преемников. Но игра в российского преемника слишком затянулась. Они уже об этом говорят с 2008 года.

Потом Диму назначили Алкоголиовича. Он, после того как был "креслохранителем", до сих пор не может отделаться от того, как его унизили, выгоняя из этого кресла. Вообще-то он тоже был президентом России формально, а фактически им никогда и не был. И все об этом знают.

И поэтому вот эти фамилии, ну, в теории можно угадать. Хорошо, что там нет хороших русских. Это уже говорит о том, что у тех, кто писал этот текст, с головой не все в порядке.

А дальше здесь очень много вариантов. То есть на данный момент отдельно от "ЕдРоС" и от Путина позиционирует себя Собянин. Очень интересно, как они себя позиционируют.



Путин и Собянин (справа) / Фото – Сайт президента России

Вот главный посыл такой: да почему НАТО, да почему война. Вот мы – крепкие хозяйственники, у нас там школы, питание в школах, дороги. Ну, вот все, что с этим связано.

И почему на Западе начинают это замечать? Потому что им хотелось бы иметь дело с теми, кто будет укладывать в России плитку, а не запускать по ним ракеты.

В принципе, мы тоже хотели бы иметь дело с таким руководством Российской Федерации. Я же не говорю, что они там не нацисты. Я не говорю, что они не военные преступники, но публично они дистанцируются от этого.

Там, в предвыборном интервью Собянину, они прямо создали целую сеть с "первой пятеркой", и там он приводит очень много аргументов, почему нельзя переводить Москву на военную экономику, что это вредно, что вот у нас здесь свои программы, нужно думать еще о чем-то, кроме войны, и так далее.

Ну, в принципе, он же мэр Москвы, а Москва пока в стороне от войны. Поэтому логика в его высказываниях есть. Но, тем не менее, они же не кричат на каждом углу: мол, Путин прав, ура-ура, война и так далее. Нет, у них совсем другой этот пассаж.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.