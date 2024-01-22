Гринкевич в суде прокомментировал обвинения в некачественной одежде для ВСУ

22 января в Печерском районном суде города Киева избирают меру пресечения Роману Гринкевичу. В зале суда он прокомментировал обвинения в некачественной одежде для ВСУ.

Роман Гринкевич, один из подозреваемых по делу, 22 января объяснил, по какому принципу происходят поставки одежды в Минобороны, передает 24 Канал. В суде он заявил, что не понимает, почему его обвиняют по поводу качества одежды для военных.

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Гринкевич объяснил механизм передачи

По его словам, "следователи и прокуратура не в курсе", как в Министерстве обороны принимают товар. По словам Гринкевича, чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие поначалу утверждает образец этой единицы. Затем его утверждают несколько профильных департаментов в управлении Министерства обороны, а также Вооруженные Силы Украины.

Чтобы принять одну единицу товара, вовлечены порядка 15 представителей как ВСУ, так и Минобороны, так и других профильных структур. И все, что передается, все передается в четко утвержденном образце. И в договорах это также предусмотрено, что товар сдается согласно подтвержденного образца – эталона. Именно поэтому обвинения по поводу качества для меня – непонятны,

– отметил он.

Журналисты спросили у Романа Гринкевича о контрактах. Ведь известно, что часть из них не выполнена, а часть выполнена частично, хотя и была внесена полная оплата.

Смотрите, во-первых, что с полной оплатой? Это не соответствует действительности, ведь оплата производится исключительно по факту поставки продукции,

– подчеркнул он.

Он также добавил, что работники территориального управления ГБР в Киеве задержали на таможне товар на "очень большую" сумму. И его задержали на два с половиной месяца без полученного решения следственного суда и без ареста. Следовательно, уверял он, проводили "какие-то проверки".

Цинизм – это, наверное, не о нас. Потому что забирать товар порядка 100 тысяч военнослужащих и винить при этом нас и подавать на экспертизу в начале января,

​​​​​ – заявил Гринкевич.

Защитник Гринкевича решил дать совет журналистам, собравшимся на судебном заседании. Призвал их найти контакты турецкого поставщика, у которого закупали одежду для военных. Чтобы он прокомментировал вопрос качества вещей для ВСУ.

Заявил, что не собирался покидать страну

Также Роман Гринкевич в суде заявил, что все это – "чистая дискредитация". Он отметил, что приводимые факты "абсолютно никакой силы не имеют". Также он обратил внимание, что в Офисе генпрокурора сообщили, что его задержали при попытке покинуть страну.

"Я это уже говорил. Меня задержали, когда я находился в квартире. Тем более, я это уже говорил неоднократно: я не собираюсь покидать страну, мы будем доказывать свою честь и будем отстаивать свою правоту. И все происходящее сейчас – просто фарс, чей-то заказ, который осуществляется как в отношении меня, так и членов моей семьи", – отметил Гринкевич.

В то же время, он уверяет, что не знал, что находится в розыске, и что в Одессе он был по рабочим вопросам. И что он собирался возвратиться в Киев. Он также задал вопрос: "Как я могу пересечь границу, если я в розыске?"