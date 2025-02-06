"Молодой, но уже в рядах Небесного войска": на Курщине погиб воин из Львовщины Роман Коваль

Украина потеряла на войне еще одного верного сына. На фронте погиб 23-летний воин Роман Коваль.

Он родился 1 декабря 2001 года на Львовщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судововишнянскую общину.

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Роман Коваль встретил свой последний бой в Курской области

Роман был уроженцем города Судовая Вишня Яворивского района. Он служил наводчиком 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Жизнь воина раньше времени оборвалась в Курской области 1 февраля во время выполнения боевого задания.

Парень остался в памяти родных и друзей смелым, дружелюбный, энергичным, добрым и любящим.

Молодой, полон сил и энергии, упорный, волевой, но уже в рядах Небесного войска ... Несмотря на молодой возраст Роман Коваль стал на защиту Родины. Давал отпор врагу. Очень больно осознавать, что молодая жизнь оборвалась в расцвете сил,

– написали в общине.

Встретили павшего воина дома 4 февраля "живым" коридором, а на следующий день был совершен чин погребения в родном городе.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким защитника Украины Романа Коваля. Вечная память!