Він народився 1 грудня 2001 року на Львівщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Судововишнянську громаду.

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Роман Коваль зустрів свій останній бій у Курській області

Роман був уродженцем міста Судова Вишня Яворівського району. Він служив навідником 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Життя воїна завчасно обірвалося у Курській області 1 лютого під час виконання бойового завдання.

Хлопець залишився у пам'яті рідних та друзів сміливим, дружелюбним, енергійним, добрим та люблячим.

Молодий, сповнений сил та енергії, завзятий, вольовий, але вже в лавах Небесного війська... Попри молодий вік Роман Коваль став на захист Батьківщини. Давав відсіч ворогу. Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалось в розквіті сил,

– написали у громаді.

Зустріли полеглого воїна удома 4 лютого "живим" коридором, а наступного дня було звершено чин поховання у рідному місті.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким захисника України Романа Коваля. Вічна пам'ять!