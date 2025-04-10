Командир 101 бригады отменил приказ о призыве крупнейшего взяточника Украины Романа Насирова

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 101 отдельную бригаду охраны ГШ ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

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Командир бригады признал ошибку относительно призыва Насирова

10 апреля в бригаде отменили приказ относительно Романа Насирова.

Командир бригады отменил приказ о призыве солдата запаса Романа Насирова на военную службу по призыву по мобилизации. Сообщается, что командованием воинской части проведена проверка обстоятельств назначения на должность Романа Насирова,

– говорится в сообщении 101 бригады.

Как отмечается во время проверки было выяснено, что приказ командира бригады был издан с нарушением требований законодательства.

Командир воинской части признал свою ошибку и отменил приказ о призыве солдата запаса Романа Насирова.

К слову, он должен был служить сапером, и мобилизовался в армию перед судебным заседанием по нему.