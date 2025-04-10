Командир 101 бригады отменил приказ о призыве крупнейшего взяточника Украины Романа Насирова
- Командир бригады отменил приказ о призыве Романа Насирова в ряды ВСУ.
- Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы, добровольно вступил в ВСУ перед судом.
9 апреля стало известно, что одиозный экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который получил рекордную взятку в Украине в размере более 3,2 миллиарда гривен, добровольно вступил в ряды ВСУ. Однако, впоследствии в бригаде объявили об отмене приказа о призыве взяточника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 101 отдельную бригаду охраны ГШ ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.
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Командир бригады признал ошибку относительно призыва Насирова
10 апреля в бригаде отменили приказ относительно Романа Насирова.
Командир бригады отменил приказ о призыве солдата запаса Романа Насирова на военную службу по призыву по мобилизации. Сообщается, что командованием воинской части проведена проверка обстоятельств назначения на должность Романа Насирова,
– говорится в сообщении 101 бригады.
Как отмечается во время проверки было выяснено, что приказ командира бригады был издан с нарушением требований законодательства.
Командир воинской части признал свою ошибку и отменил приказ о призыве солдата запаса Романа Насирова.
К слову, он должен был служить сапером, и мобилизовался в армию перед судебным заседанием по нему.