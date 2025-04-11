Сообщает 24 Канал со ссылкой на Острожский городской совет.

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Что известно о Герое

На фронте, во время выполнения боевого задания, погиб военнослужащий ВСУ Роман Никичук из Ривненской области. Он служил в 68 отдельной егерской бригаде.

Роман Викторович Никичук родился 31 января 1993 года в селе Оженин Ривненского района.

В прошлом году воин участвовал в боях на Авдеевском направлении. Родные и земляки поддерживали его и собратьев, собрав средства, они передавали дрон, автомобиль и необходимое снаряжение.

Роман Никичук воевал в Донецкой области / Фото Кати Никичук

К сожалению, 8 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, воин получил минно-взрывную травму, которая оказалась смертельной.

У погибшего защитника остались жена, маленькие сын и дочь.

"Эта новость всколыхнула сердца всех ... Его самопожертвование навсегда останутся в памяти общества. Вечная память Герою", – написали в горсовете.

К слову, 2 апреля в бою за Украину погиб известный украинский дизайнер и активист Вадим "Птах" Балановский. Он служил в рядах 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".