Повідомляє 24 Канал з посиланням на Острозьку міську раду.

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Що відомо про Героя

На фронті, під час виконання бойового завдання, загинув військовослужбовець ЗСУ Роман Никичук із Рівненщини. Він служив у 68 окремій єгерській бригаді.

Роман Вікторович Никичук народився 31 січня 1993 року в селі Оженин Рівненського району.

Минулого року воїн брав участь у боях на Авдіївському напрямку. Рідні та земляки підтримували його і побратимів, зібравши кошти, вони передавали дрон, автомобіль та необхідне спорядження.

Роман Никичук воював на Донеччині / Фото Каті Никичук

На жаль, 8 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, воїн отримав мінно-вибухову травму, яка виявилася смертельною.

У загиблого захисника залишилися дружина, маленькі син і донька.

"Ця новина сколихнула серця всіх… Його самопожертва назавжди залишаться у пам'яті громади. Вічна пам'ять Герою", – написали в міськраді.

До слова, 2 квітня у бою за Україну загинув відомий український дизайнер і активіст Вадим "Птах" Балановський. Він служив у лавах 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".