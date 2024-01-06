Врачи не давали никаких шансов: история 8-летнего Романа, выжившего после ракетного удара

В июле 2022 года 8-летний Роман Олексив с мамой находился в одной из больниц Винницы. Мальчик как раз ожидал приема у врача, когда россияне ударили по городу ракетами.

Мама мальчика, 29-летняя Галина, погибла на месте, а Роман получил 45 процентов ожогов тела. Врачи не давали никаких шансов. Однако мальчик не только выжил, он борется за возвращение к полноценной жизни и вдохновляет своим примером тысячи других украинских детей, которым война так же нанесла глубокие раны.

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Долгая борьба

Несмотря на потерю матери и тяжелые ранения, Роман держится стойко. С ним рядом его отец Ярослав. В прошлом декан в музыкальной академии мужчина бросил свою работу, чтобы посвятить время выздоровлению сына.

После ракетного удара 8-летний мальчик перенес несколько тяжелых операций. Сначала его лечили во Львове, а дальше – в клинике в Дрездене.

Отец Романа напоминает, что все тело сына было обожжено.

Когда он сразу выползал после взрыва, то садился на горячие, обожженные камни,

– рассказывает мужчина.

В Германии Романа оперировали три раза в неделю. Ему удалили нежизнеспособные ткани, обломки стекла и мышцу на ноге, заменили барабанную перепонку, провели трансплантации кожи.

Уже полтора года мальчик носит компрессионную маску. Она покрывает его ноги, руки и почти полностью голову и лицо. Это необходимо для того, чтобы на коже не образовывали рубцы. Роман будет носить маску не менее полутора лет. А потом его ждут ряд других пластических операций.

Отец мальчика рассказывает, что его сын научился ходить заново. Осколки повредили мышцы на правой ноге. Он долго не мог ощущать ее. Однако теперь Роман не только ходит, но и бегает, играет в теннис, танцует.

У школьника также пострадали обе руки, особенно права. Врачи говорят, что на 100 процентов работу руки возобновить не удастся. Впрочем, маленький украинец не сдается и разрабатывает ее.

Учится в школе, танцует и играет на баяне

: 14 июля 2022 года Россия ударила ракетами по центру Винницы. Эта атака унесла жизни 26 человек, среди них – трое детей.

После трагедии отец и сын живут на две страны. Когда мальчику нужно делать операции, они едут в Германию, а затем возвращаются во Львов. Эти переезды, а также лечение, не помешали обучению Романа. Мальчик посещает школу в Германии, а также ходит в свою старую школу во Львове.

Сейчас Роман учится в третьем классе. Папа говорит, что учителя перед возвращением Романа рассказали другим детям, почему он носит маску и предупредили, чтобы его никто не обижал.

По словам мужчины, у сына много друзей, и все хорошо к нему относятся. В немецкой школе было так же. Все дети его оберегали. Девочки обступали Романа, чтобы его бывало никто не задел.

Сейчас Роман вернулся к своим любимым занятиям, которыми увлекался до войны. Это бальные танцы и игра на баяне. Мальчику удалось уже добиться успехов, взяв призовые места на соревнованиях во Львове и Дрогобыче.

По словам Ярослава, он старается, чтобы у сына было всегда хорошее настроение. Они с Романом уже прошли много трудностей, однако впереди – еще несколько лет лечения.

"И я хочу эти годы держать его в таком состоянии, чтобы он имел вдохновение жить, мечтать, достигать своих целей – так у него будет желание поскорее проходить это все", – отметил Ярослав.