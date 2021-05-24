Роман Протасевич: кто это и почему Лукашенко ненавидит блогера

23 мая белорусские спецслужбы решились на акт государственного терроризма, чтобы пленить 25-летнего Романа Протасевича. Кто это, что ему грозит на родине и почему его ненавидит белорусский диктатор.

Блогера и активиста Романа Протасевича белорусские спецслужбы задержали в ходе сложной спецоперации – Лукашенко рискнул жизнью 130 человек. Борту лоукостера RyanAir, который выполнял рейс между двумя странами NATO, сообщили о заминировании и заставили с помощью белорусских диспетчеров и боевого самолета МиГ-29 сесть в Минске.

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В столице Беларуси 25-летнего парня задержали. "На меня здесь ждет смертная казнь", – сказал парень одному из пассажиров. Рассказываем биографию Романа Протасевича и объясняем – действительно ли его ждет смертная казнь на родине.



Задержание Протасевича 23 мая 2021 / фото – Momchil Ilker Ivanov via Twitter

Биография Романа Протасевича

Роману 25 лет, он родился в Минске 5 мая 1995 года в семье военного преподавателя Дмитрия Протасевича. Тот прослужил 29 лет и был лояльным к режиму Лукашенко, но 4 мая 2021 года диктатор личным приказом лишил подполковника запаса Протасевича наград и военного знания. Все из-за деятельности сына военного.

Роман еще в школьные годы был участником акций протеста против режима Лукашенко, был несколько раз задержан, исключен из элитного лицея при престижном местном вузе, но не отказался от своих взглядов.



Школьник Роман Протасевич – участник акций против режима Лукашенко / Фото – Наша Нива

Протасевич был одним из тех, кто начал координировать недовольных режимом Лукашенко людей в соцсетях – он был администратором большого антиправительственного паблика в "ВКонтакте". Из-за этого не получил высшего образования – парня отчислили из журфака Белорусского госуниверситета.

Несмотря на отсутствие диплома Роман сотрудничал как журналист и фотокорреспондент с некоторыми СМИ Беларуси, в частности "Еврорадио" и "Радио Свобода".



Участник протестов 2017 / фото – ЕРА

"Нехта"

В октябре 2015 года 17-летний Протасевич вместе со своим школьным товарищем Степаном Путило запустили youTube канал под названием NEXTA (читается как "нехта", на белорусском – "кто-то", то есть аноним). Сначала это была просто музыкальная группа, пела политические тексты, но довольно быстро Протасевич и Путило вышли за границы и начали превращать свой канал на СМИ.



Роман Протасевич – главный редактор "Нехта" / Скриншот

Платформа объединила белорусскую молодежь, которой не нравился режим Лукашенко и которые не доверяли официальным СМИ. Власть в Беларуси тогда зачистила информационное поле, но интернет и соцсети оставались относительно свободными.

Ребята впервые громко заявили о себе кавером на песню группы "Сплин". Клип под названием "Выбора нет" был посвящен очередным "выборам" в Беларуси.

Как начиналась "Нехта":

Скоро "Нехта" начали рассказывать обо всем "трэше", что происходит в лукашенковской Беларуси, а поскольку это государство было тогда и остается сейчас до сих пор "заповедником совка", то трэша было немало.

При этом ребята не останавливались перед преувеличением и гиперболизацией, а иногда размещали откровенные фейки чтобы усилить эффект. Главным была эмоциональная подача, которая усиливала эффект.

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После появления мессенджера телеграм "Нехта" в 2017 году переехала на эту платформу и стала одним из первых и самых популярных каналов Беларуси. Еще одним телеграм-каналом, который вел Протасевич – "Беларусь головного мозга" с названием, говорит само за себя. Третьим каналом Протасевича стал "Нехта Live".

Голос революции

Тогда же юношами заинтересовались спецслужбы Лукашенко. Протасевич долго не ждал и в конце 2019 года бежал от преследований в соседнюю Польшу, где подал заявление на получение политического убежища. Выехали из Беларуси и другие соратники Протасевича и Путило. В Польше они нашли моральную и финансовую поддержку и продолжили развивать собственное СМИ.

В Беларуси увидели в "Нехта" угрозу режиму и объявили журналистов врагами государства.

Именно "Нехта" стала одним из символов белорусской революции 2020 – в условиях, когда СМИ в стране были разгромлены, а интернет "глушился" – телеграм-канал Протасевича и Путило стал едва ли не единственным источником альтернативной информации, а затем – координатором народных протестов против кровавого режима.

Ребята набрали более 2 миллионов подписчиков и стали чрезвычайно влиятельными и даже модными. При этом от принципа "пропаганды в хорошем смысле слова" редакторы канала и не думали отказываться. Также на редакторов посыпались обвинения в сотрудничестве со спецслужбами.

Нехта у Дудя:

В разгар революции в августе 2020 года с Степаном Путило записал интервью кумир ютуберов Юрий Дудь (вышло в сентябре 2020-го) и сделал из журналистов "Нехта" поп-звезд. Протасевич отдельной беседы с российским журналистом не получил, а вскоре вообще покинул пост главного редактора "Нехта" и "Нехта Live". Официальной причиной разрывы стали "творческие разногласия".



Роман Протасевич и Степан Путило становятся поп-звездами / Скриншот

Грозит ли Протасевичу смертная казнь

В ноябре 2020 года верные Лукашенко белорусские спецслужбы внесли Протасевича и Путило в список террористов, которые посягали на свержение режима.

Протасевичу заочно предъявлено обвинение по трем статьям:

организация массовых беспорядков;

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок;

подстрекательство социальной ненависти по профессиональному признаку.

Также Протасевич был объявлен в международный розыск, но белорусу в Евросоюзе ничего не угрожало – страны ЕС не признавали ордеров КГБ. Но сам Роман не учел, что у Лукашенко длинные руки.

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Отдельные СМИ сообщили, что этот лукашенковский "букет" тянет на смертную казнь, которая до сих пор не отменена в Беларуси, но на самом деле, даже по современным белорусским законам, Протасевич "претендует" только на 15 лет.



Роман Протасевич после задержания в Минске / Фото – Momchil Ilker Ivanov via Twitter

Сейчас в Беларуси свирепствует антинародный режим. Самопровозглашенный президент этой страны держит в заложниках 9 миллионов граждан.

В Беларуси отсутствует правосудие и уничтожено само понятие права, потому – в застенках находятся тысячи людей, задержанных и осужденных пытают, также известны случаи странных смертей задержанных, а также фактических казней протестующих, а потому жизнь Романа Протасевича действительно в опасности.

23 мая 2021 года Протасевич был схвачен по приказу Лукашенко вместе с его девушкой 23-летней гражданкой РФ Софией Сапегой. Вместе с Романом они летели в Вильнюс с отдыха в Греции.

Варварский захват журналиста вызвал возмущение всего мира – десятки стран призвали немедленно освободить Протасевича. Свободы для Романа требуют и украинцы.