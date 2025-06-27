Подполковник Роман Рейтор возглавил 72 бригаду, которая защищает Украину в Донецкой области

В 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев сменилось командование. Воины подразделения ВСУ успешно держали оборону на горячих точках фронта и продолжают стоять на защите Украины с новым комбригом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.

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Роман Рейтор – новый командир 72 бригады

Бригада вместе со страной в последние месяцы переживала тяжелые события на поле боя. 72 ОМБр имени Черных Запорожцев не прекращает бороться против оккупантов и удерживает позиции возле Днепропетровской области. Воины теперь будут работать под руководством офицера с боевым опытом, который имеет авторитет среди личного состава и четко понимает все возможные вызовы. Речь идет о подполковнике Романе Рейторе.

Впереди – новый этап. Новые задачи, новые решения, новый темп. Есть цель – и имеем силу идти дальше,

– отметили военные бригады.

В 72 ОМБр также выразили честь полковнику Александру Охрименко, с которым удалось осуществить выход из Угледара, защитить Херсонщину и дальше вести бои на востоке. Воины говорят, что бывший комбриг хорошо понимал, умел направить и быть рядом. Он был в должности с 7 октября 2024 года.

К слову, Роман Рейтор ранее занимал должность начальника штаба 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

Напомним, в мае для улучшения боевой ситуации командира бригады сменили и в 59 отдельной штурмовой бригаде. Богдана Шевчука в должности заменил Александр Сак. Его задачей стала стабилизация ситуации на Покровском направлении.