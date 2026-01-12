Кто возглавит Волынскую ОВА вместо Рудницкого, который возвращается в СБУ
- Иван Рудницкий возвращается в СБУ, а Роман Романюк временно возглавит Волынскую ОВА.
- Роман Романюк был заместителем председателя Волынской ОГА, имеет образование финансиста и юриста.
Президент Зеленский издал новые указы в рамках волны кадровых изменений. В частности, принято решение относительно Волынской ОВА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента от 12 января.
Смотрите также "Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского
Кто возглавит Волынскую ОВА?
Сейчас Волынскую ОВА возглавляет Иван Рудницкий, полковник Службы безопасности Украины.
Впрочем, согласно указу президента, теперь его перевели обратно в СБУ.
А Волынь временно возглавит Роман Романюк.
Временно возложить исполнение обязанностей председателя Волынской областной государственной администрации на Романюка Романа Вячеславовича,
– говорится в указе.
Он является заместителем председателя областной государственной администрации.
Родился Роман Романюк 24 июня 1985 года. По образованию – финансист и юрист.
Был депутатом Луцкого городского совета в 2010 – 2015 годах.
В 2022 – 2024 годах был руководителем Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
А на должность заместителя Волынского ОВА перешел в 2025 году.
Последние назначения Зеленского
- 12 января появился указ о назначении Ивана Рудницкого заместителем председателя СБУ.
- К слову, возглавит Службу пока временно Евгений Хмара. В то же время Комитет Верховной Рады не поддержал представление об увольнении Василия Малюка.
- 12 января на сайте президента также появился указ о назначении Тараса Пастуха председателем Тернопольской ОГА.