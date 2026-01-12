Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента от 12 января.

Кто возглавит Волынскую ОВА?

Сейчас Волынскую ОВА возглавляет Иван Рудницкий, полковник Службы безопасности Украины.

Впрочем, согласно указу президента, теперь его перевели обратно в СБУ.

А Волынь временно возглавит Роман Романюк.

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Волынской областной государственной администрации на Романюка Романа Вячеславовича,

– говорится в указе.

Он является заместителем председателя областной государственной администрации.

Родился Роман Романюк 24 июня 1985 года. По образованию – финансист и юрист.

Был депутатом Луцкого городского совета в 2010 – 2015 годах.

В 2022 – 2024 годах был руководителем Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

А на должность заместителя Волынского ОВА перешел в 2025 году.

Последние назначения Зеленского