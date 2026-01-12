Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента за 12 січня.

Хто очолить Волинську ОВА?

Наразі Волинську ОВА очолює Іван Рудницький, полковник Служби безпеки України.

Втім, згідно з указом президента, тепер його перевели назад до СБУ.

А Волинь тимчасово очолить Роман Романюк.

Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Волинської обласної державної адміністрації на Романюка Романа В'ячеславовича,

– йдеться в указі.

Він є заступником голови обласної державної адміністрації.

Народився Роман Романюк 24 червня 1985 року. За освітою – фінансист та юрист.

Був депутатом Луцької міської ради у 2010 – 2015 роках.

У 2022 – 2024 роках був керівником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

А на посаду заступника Волинського ОВА перейшов у 2025 році.

