Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента за 12 січня.
Хто очолить Волинську ОВА?
Наразі Волинську ОВА очолює Іван Рудницький, полковник Служби безпеки України.
Втім, згідно з указом президента, тепер його перевели назад до СБУ.
А Волинь тимчасово очолить Роман Романюк.
Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Волинської обласної державної адміністрації на Романюка Романа В'ячеславовича,
– йдеться в указі.
Він є заступником голови обласної державної адміністрації.
Народився Роман Романюк 24 червня 1985 року. За освітою – фінансист та юрист.
Був депутатом Луцької міської ради у 2010 – 2015 роках.
У 2022 – 2024 роках був керівником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
А на посаду заступника Волинського ОВА перейшов у 2025 році.
Останні призначення Зеленського
- 12 січня з'явився указ про призначення Івана Рудницького заступником голови СБУ.
- До слова, очолюватиме Службу наразі тимчасово Євген Хмара. Водночас Комітет Верховної Ради не підтримав подання про звільнення Василя Малюка.
- 12 січня на сайті президента також з'явився указ призначення Тараса Пастуха головою Тернопільської ОДА.