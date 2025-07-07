7 июля, 17:23
На месте гибели экс-министра транспорта России Старовойта нашли наградной пистолет
Основні тези
- После отставки экс-министра транспорта России Старовойта был найден мертвым.
- Возле его тела обнаружили наградной пистолет, и сообщается, что он застрелился уже более суток назад.
В России всего через несколько часов после отставки стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Возле его тела обнаружили наградной пистолет.
Отмечается, что тот застрелился значительно раньше, чем об этом стало известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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