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24 Канал Новости мира На месте гибели экс-министра транспорта России Старовойта нашли наградной пистолет
7 июля, 17:23
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На месте гибели экс-министра транспорта России Старовойта нашли наградной пистолет

София Рожик
Основні тези
  • После отставки экс-министра транспорта России Старовойта был найден мертвым.
  • Возле его тела обнаружили наградной пистолет, и сообщается, что он застрелился уже более суток назад.

В России всего через несколько часов после отставки стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Возле его тела обнаружили наградной пистолет.

Отмечается, что тот застрелился значительно раньше, чем об этом стало известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Обстоятельства гибели Старовойта

СМИ писали, что Старовойта нашли мертвым под Москвой в понедельник, 7 июля, примерно в 15 часов дня по местному времени.

Всего за несколько часов до этого Путин подписал приказ о его отставке. Это произошло как раз тогда, когда российская авиация потерпела коллапс.

В то же время утверждается, что умер экс-министр более суток назад, вероятно, в ночь с субботы на воскресенье.

Тело нашли в его машине Tesla Model X 2018 года выпуска.

На месте самоубийства обнаружили и наградной пистолет. Его Старовойт получил от руководства МВД в 2023 году "за содействие в выполнении задач".