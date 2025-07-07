Не стал стрелять в машине: СМИ рассказали, где покончил с собой Старовойт

В понедельник, 7 июля, в России совершил самоубийство экс-министр транспорта Роман Старовойт. Чиновник застрелился в нескольких метрах от своего автомобиля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Роман Старовойт совершил самоубийство

Романа Старовойта нашли мертвым в парке имени Малевича – тело чиновника обнаружили в зарослях, в нескольких метрах от парковки, где стояла его Tesla.

По данным СМИ, Старовойт оставил авто Tesla Model X P100D 2018 года, сделал несколько шагов в сторону и произвел выстрел.

Известно также, что этот электромобиль он приобрел у первого заместителя "Упрдор Кавказ" Анзора Зубкаева. На машине было пять неоплаченных штрафов на сумму около 6 тысяч рублей.

Самоубийство произошло после 10 утра 7 июля, когда Старовойт узнал о своей отставке с должности министра транспорта. Перед этим он находился в министерстве, проводил совещание и, вероятно, догадывался о своем увольнении, но официально узнал о нем только из новостей.

Через пять минут после этого он приказал секретарю подготовить автомобиль на 09:35, закрылся в кабинете, а затем без прощания покинул здание.

Обратите внимание! В то же время источники некоторых российских СМИ сообщают, что самоубийство произошло 5 июля, а не 7.

Напомним, по данным СМИ, причиной самоубийства Романа Старовойта могло стать уголовное дело. Источники утверждают, что чиновника подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.