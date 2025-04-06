Два года считался пропавшим без вести: на войне погиб защитник с Франковщины Роман Струк

На войне погиб прикарпатец Роман Струк. Защитник считался пропавшим без вести с 6 апреля 2023 года.

К сожалению, подтвердили его гибель. Печальную весть сообщил председатель Калушской общины Андрей Найда, информирует 24 Канал.

Смотрите также Удар по Кривому Рогу: Зеленский назвал имена детей, погибших в результате атаки

Подтвердили гибель Романа Струка

Военнослужащий Роман Струк родился в 1980 году и проживал в Калуше.

Воин стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения – 26 февраля 2022 года. Он служил снайпером 2 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 1 стрелкового батальона одной из воинских частей.

Защитник считался пропавшим без вести от 6 апреля 2023 года.

К сожалению, факт гибели подтвердился. Установлено, что Роман Струк, в результате получения ранения, несовместимого с жизнью, во время выполнения боевого задания по защите Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии врага, погиб 6 апреля 2023 года на Луганщине. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям павшего Защитника,

– говорится в заметке.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!

Смотрите также Навсегда 21: что известно о парне, который погиб в машине, в результате удара России по Кривому Рогу

Напомним, что на войне 16 марта 2025 погиб военнослужащий украинских Сил обороны Роман Бочаров.

Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Часов Яр Донецкой области.