Руководит мотоциклом с двумя протезами: боец потерял на войне ногу и руку, но живет на полную

26-летний Роман Василюк потерял на войне руку и ногу, но после протезирования боец сумел вернуться к привычной жизни: помогает жене забавлять сына и воплощает мечты в жизнь, даже сумел сесть за руль мотоцикла.

Историю бойца рассказали специалисты Первого медицинского объединения Львова. Роман родом из Житомирской области. С начала полномасштабного вторжения России решил стать на защиту государства.

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В армии Роман стал водителем-гранатометчиком. Службу нес в самых горячих точках востока: Троицкое, Попасная, Лисичанск и в конце концов – Бахмут. Ногу и руку защитник потерял прошлой осенью из-за попадания вражеского снаряда.

Я просто помню все это. Там нечего было спасать. Ноги уже не было. Прямо в ботинке сбоку лежала. Рука свисала на коже,

– рассказывает Роман о своем состоянии сразу после ранения.

Бионическая рука и полная жизнь

В Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" специалисты установили военнослужащему один из лучших бионических протезов в мире.

Уже на другой день с бионическим протезом Роман смог самостоятельно завязать шнурки.

Полуторагодовалый сын Романа Игорчика сначала опасался бионической руки. Потому что необычно жужжит. А теперь привык и очень любит, как папа дает ему "пять" железной рукой или чешет за ушком.



Роман вместе с женой / Фото из фейсбука Первого медицинского объединения Львова

На протезах Роман также гоняет с сыном мяч, помогает жене и даже управляет мотоциклом, приобретенным после протезирования. Говорит, что почти не испытывает ограничений.

Не так быстро и не столь функционально, но я не вижу никаких, скажем так, препятствий. Я благодарен за все, что я сейчас делаю. Я могу играть с ребенком, я помогаю жене. Я могу что-то бытовое делать на кухне дома, возле дома. Ездить на машине и мотоцикле,

– рассказал мужчина.



Роман сумел сесть за руль мотоцикла с двумя протезами / Фото из фейсбука Первого медицинского объединения Львова

К слову, 24-летний военный Александр из Киевской области потерял руку на войне с оккупантами. После получения бионического протеза храбрый воин снова отправился на передовую.