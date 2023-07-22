Історію бійця розповіли фахівці Першого медичного об'єднання Львова. Роман родом із Житомирщини. З початку повномасштабного вторгнення Росії вирішив стати на захист держави.

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У війську Роман став водієм-гранатометником. Службу ніс у найгарячіших точках сходу: Троїцьке, Попасна, Лисичанськ і зрештою – Бахмут. Ногу й руку захисник втратив минулої осені внаслідок влучання ворожого снаряду.

Я просто пам'ятаю це все. Там не було чого рятувати. Ноги вже не було. Просто в ботінку збоку лежала. Рука звисала на шкірі,

– розповідає Роман про свій стан одразу після поранення.

Біонічна рука та повне життя

В Нацiональному реабілітаційному центрі "Незламні" спеціалісти встановили військовослужбовцю один із найкращих біонічних протезів у світі.

Вже на другий день із біонічним протезом Роман зміг самостійно зав'язати собі шнурки.

Півторарічний син Романа Ігорчик спершу побоювався біонічної руки. Бо незвично жужжить. А тепер звик і дуже полюбляє, як тато дає йому "п'ять" залізною рукою чи чухає за вушком.



Роман разом із дружиною / Фото з фейсбуку Першого медичного об'єднання Львова

На протезах Роман також ганяє із сином м'яч, допомагає дружині та навіть кермує мотоциклом, який придбав після протезування. Каже, що майже не відчуває обмежень.

Не так швидко і не так функціонально, але я не бачу ніяких, скажімо так, перешкод. Я вдячний за все те, що я зараз роблю. Я можу гратися з дитиною, я допомагаю дружині. Я можу щось побутове робити на кухні, вдома, біля будинку. Їздити на машині й мотоциклі,

– розповів чоловік.



Роман зумів сісти за кермо мотоцикла з двома протезами / Фото з фейсбуку Першого медичного об'єднання Львова

До слова, 24-річний військовий Олександр з Київської області втратив руку на війні з окупантами. Після отримання біонічного протезу хоробрий воїн знову відправився на передову.