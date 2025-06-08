Старшему ребенку исполнилось 18, – ОК "Запад" о громкой ситуации с экс-боевым медиком Замрием

Бывший боевой медик Роман Замрий "Йода" потерял право на отсрочку от военной службы. Его старшему ребенку уже исполнилось 18 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОК "Запад" Олега Домбровского в эфире национального марафона.

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Олег Домбровский отметил, что Роман Замрий был доставлен в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Во время проверки военно-учетных документов на стационарном блокпосте на границе Черновицкой и Хмельницкой областей было выяснено, что гражданин Украины мобилизационного возраста не имел права на отсрочку, поскольку его старшему ребенку исполнилось 18 лет еще 16 мая. Соответственно уже более 20 суток прошло с момента потери права на отсрочку,

– отметил спикер.

Он подчеркнул, что Замрий после потери права на отсрочку не обращался ни в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы восстановить свое право, или совершить другие действия.

Например, выбрать будущее место прохождения военной службы в добровольном порядке, заключив контракт или через приложение Резерв + направить себя к прохождению военной службы в той воинской части, в которой он имел желание.

"По этой ситуации, насколько вы знаете, назначена служебная проверка, Военная служба правопорядка работает на месте в Днестровском территориальном центре комплектования и социальной поддержки", – отметил Домбровский.

К слову, Роман Замрий писал в сети, что его незаконно задержали работники ТЦК в Черновицкой области, а также держали 3 дня без еды и воды, несмотря на наличие отсрочки от службы. Бывший боевой медик сравнил условия содержания в ТЦК с пленом в России.