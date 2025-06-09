В оборонном комитете Рады прокомментировали дело бывшего боевого медика Замрия

Сеть 8 июня всколыхнуло сообщение бывшего боевого медика Романа Замрия, который написал, что его 3 дня удерживали работники ТЦК без еды и воды. В Верховной Раде знают об этой ситуации и уже сотрудничают по ней с правоохранителями, Генштабом ВСУ и Минобороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко в интервью NV.

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Что сказал нардеп о ситуации с Замрием

Александр Федиенко отметил, что утром в воскресенье увидел новость относительно Романа Замрия и его сообщения в сети, ее обсуждали в чате комитета.

Я лично дал задание помощнику направить соответствующие запросы в Министерство обороны, Генерального штаба, в Национальную полицию, в прокуратуру, ГБР, чтобы они все же разобрались с этой ситуацией,

– сказал нардеп.

Он отметил, что достаточно часто получает что-то похожее на такие обращения, и каждый раз лично реагирует на это, пытаясь разобраться, насколько были все же неправомерные действия со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Со всем тем, Федиенко отметил, что, безусловно, он разделяет возмущение, которое было у общества по ситуации с "Йодой", но просит все же сначала разобраться с этим вопросом.

"И я очень надеюсь, что господин Роман все же обратился в Нацпол с соответствующим заявлением на должностных лиц этого ТЦК для того, чтобы дальше это приобрело признаки не фейсбучного, не эмоционального выброса, а чтобы должностные лица этого Черновицкого центра комплектования были в дальнейшем во время проведения следственных действий привлечены к ответственности", – отметил член оборонного комитета Рады.

Как пояснил народный депутат, в Украине достаточно законодательства, поэтому само дело можно классифицировать как похищение человека и физическое давление на него.

К слову, позже после скандала Роман Замрий выложил новое сообщение в сети, где отметил, что инцидент по содержанию его в ТЦК является "локальной ошибкой", которую можно исправить. Также он отметил, что не планирует судиться с представителями ТЦК сейчас, ведь получил заверения от Генштаба, что вся необходимая работа над ошибками будет проведена.