Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка в інтерв'ю NV.

До теми Лубінець відреагував на дії ТЦК щодо ексбойового медика Романа Замрія

Що сказав нардеп про ситуацію з Замрієм

Олександр Федієнко зазначив, що вранці в неділю побачив новину щодо Романа Замрія та його допису у мережі, її обговорювали в чаті комітету.

Я особисто дав завдання помічнику спрямувати відповідні запити до Міністерства оборони, Генерального штабу, до Національної поліції, до прокуратури, ДБР, щоб вони все ж таки розібрались з цією ситуацією,

– сказав нардеп.

Він зауважив, що достатньо часто отримує щось схоже на такі звернення, і кожного разу особисто реагує на це, намагаючись розібратися, наскільки були все ж таки неправомірні дії з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

З усім тим, Федієнко наголосив, що, безумовно, він розділяє обурення, яке було у суспільства щодо ситуації із "Йодою", але просить все ж спочатку розібратися з цим питанням.

"І я дуже сподіваюся, що пан Роман все ж таки звернувся до Нацполу з відповідною заявою на посадових осіб цього ТЦК для того, щоб далі це набуло ознак не фейсбучного, не емоційного викиду, а щоб посадові особи цього Чернівецького центру комплектування були надалі під час проведення слідчих дій притягнуті до відповідальності", – наголосив член оборонного комітету Ради.

Як пояснив народний депутат, в Україні достатньо законодавства, тож саму справу можна класифікувати як викрадення людини й фізичний тиск на неї.

До слова, пізніше після скандалу Роман Замрій виклав новий допис у мережі, де зазначив, що інцидент з утримання його в ТЦК є "локальною помилкою", яку можна виправити. Також він зауважив, що не планує судитися з представниками ТЦК зараз, адже отримав запевнення від Генштабу, що вся необхідна робота над помилками буде проведена.