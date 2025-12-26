Экс-руководителя СБУ Харьковщины Дудина выпустили под залог и сразу задержали по новому подозрению

Бывшего руководителя Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина выпустили под залог 4,2 миллиона гривен. Однако, сразу на выходе из СИЗО его задержали по новому подозрению в государственной измене.

Залог внесли 24 декабря "американские партнеры". Об этом передает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката обвиняемого Александра Кожевникова журналистам Суспильне Харьков.

Что известно о новом подозрении?

По версии ГБР, новое подозрение связано с тем же деянием – государственной изменой. На этот раз правоохранители расследуют якобы попытку захвата здания Харьковской ОГА и устранения руководителя Олега Синегубова в первые часы полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Сторона защиты считает новое подозрение необоснованным и заявляет, что все материалы дела уже исследованы в суде, а допрошенные свидетели опровергли утверждения следствия.

Адвокат Кожевников подал ходатайство в Печерский районный суд Киева о признании задержания незаконным, отмечая, что ГБР и Офис генерального прокурора "боятся, что Дудин предоставит резонансную информацию обществу".

Напомним! Дудина впервые задержали в сентябре 2022 года. Следствие утверждает, что он незаконно приказал спецслужащим покинуть территорию Харькова, создал условия для сдачи россиянам имеющегося оружия и самовольно оставил место службы.

Сейчас суд должен избрать Дудину новую меру пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Что известно о других предателях Украины?