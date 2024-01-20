Ранее ДБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича – Романа. Пятый фигурант может быть им.

Смотрите также Роман Гринкевич исчез: в ДБР рассказали, почему не задержали бизнесмена, когда тот был в кандалах

Задержан пятый подозреваемый

Известно, что столичный суд соответствующим решением сегодня удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора.

Согласно постановлению суда, органу досудебного расследования предоставлено разрешение на задержание указанного лица с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении.

В то же время в прокуратуре отметили, что в рамках производства пока сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

По информации Офиса генпрокурора, остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.

Что этому предшествовало: коротко