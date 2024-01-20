Раніше ДБР оголосило в розшук сина Ігоря Гринкевича – Романа. П'ятий фігурант може бути ним.
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Затримано п'ятого підозрюваного
Відомо, що столичний суд сьогоднішнім відповідним рішенням задовольнив клопотання Офісу генпрокурора.
Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– мовиться в повідомленні.
Водночас у прокуратурі зауважили, що у межах провадження наразі повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.
За інформацією Офісу генпрокурора, інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.
Що цьому передувало: коротко
- Раніше стало відомо, що однією з фірм, яка належить родині й також займалася постачанням Міноборони, є ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт". Її керівником виявився син скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман. За час своєї діяльності фірма виграла в Житомирській області близько двох десятків тендерів на загальну суму 210 мільйонів гривень.
- Згодом львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та членам його родини оголосили підозри. Їх отримали 5 членів злочинної організації.
- Пізніше Романа Гринкевича оголосили у розшук, оскільки він зник, попри заяви, що нікуди не виїжджатиме. У ДБР запевняли, що за даними слідства, офіційно він кордон не перетинав.
- 18 січня трьом підозрюваним у справі щодо закупівель одягу для наших захисників обрали запобіжний захід. Андрію Колотилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Її розмір становить 500 мільйонів 528 гривень. Згодом такий же запобіжний захід обрали й для Володимира Тимківа та третього фігуранта у цій справі. Вони також перебуватимуть під вартою впродовж 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі пів мільярда гривень.
- Крім того, у ДБР розповіли, що не затримали Романа Гринкевича, сина Ігоря Гринкевича, раніше через недостатню кількість доказів. Підозру було оголошено саме тоді, коли надійшли відповідні експертизи.