Раніше ДБР оголосило в розшук сина Ігоря Гринкевича – Романа. П'ятий фігурант може бути ним.

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Затримано п'ятого підозрюваного

Відомо, що столичний суд сьогоднішнім відповідним рішенням задовольнив клопотання Офісу генпрокурора.

Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– мовиться в повідомленні.

Водночас у прокуратурі зауважили, що у межах провадження наразі повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

За інформацією Офісу генпрокурора, інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.

Що цьому передувало: коротко