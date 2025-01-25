Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Драпатого. Должность занял полковник Роман Качур, который ранее был командиром 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Смотрите также В Сухопутных войсках ВСУ анонсировали масштабные изменения: что изменится и почему это нужно

Как состоялось представление Качура

По словам Драпатого, представление Качура было не только традиционной церемонией, но и состоялся "искренний и профессиональный диалог" о будущем высшего военного образования и качественные преобразования в подготовке офицеров ВСУ.

Перед полковником Качуром стоит сложная, но чрезвычайно важная задача – обеспечить качественную подготовку офицеров, которые не только будут обладать теоретическими знаниями, но и будут готовы к ведению современной маневренной войны, командовать подразделениями в условиях высокотехнологичного поля боя и быстрого изменения обстановки,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что академия должна стать не только центром военного образования, но и настоящим сердцем украинской армии, где формируется "элита" Сухопутных войск, рождаются лидеры, которые принимают решения и определяют судьбу сражений.

Романа Качура представили научному составу академии / Фото Михаила Драпатого

Командующий обратился к преподавателям и личному составу заведения, отметив, что их миссия заключается в том, чтобы формировать не только военных профессионалов, но и настоящих патриотов и лидеров.

"Отдельно обращаюсь к уважаемым курсантам, помните: каждый из вас – будущее нашего войска. На ваших плечах лежит ответственность за тех, кого вы поведете за собой в бой. Используйте каждый день в стенах Академии", – добавил он.

Напомним, Качур 19 января стал начальником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Военный известен своей деятельностью командира 55-й отдельной артиллерийской бригады и выдающимися боевыми заслугами на фронте.