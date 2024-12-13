О нововведениях сообщили в четверг, 12 декабря. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Смотрите также "Во время войны нет границ, есть только фронт": интервью с бойцом 47-й ОМБр "Магура" ко дню ВСУ

Масштабные изменения полезны для ситуации на фронте

Как сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатий, люди, технологии и прозрачное управление являются приоритетами масштабной трансформации. Предполагается, что новые изменения могут повлиять на ситуацию на фронте.

Что предусматривает трансформация

Фундаментальные изменения произойдут, в частности, в военной подготовке будущих воинов. В Украине проведут реформирование учебных программ и центров. Для приобретения навыков военного дела будут использовать современные тренажеры и другие новейшие технологии.

Навыки и умения нашей основы – пехотинца – должны быть максимально прикладными и практическими, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом. Акцент в этих изменениях будет на принципы военного лидерства и знания технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей для изменения ситуации на фронте,

– отметил Михаил Драпатий.

В части рекрутинга в Сухопутные войска ВСУ будет введена прозрачная модель без коррупции. Также изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. Воин должен постоянно чувствовать заботу о себе, как на службе, так и позже в гражданской жизни.

После изменений украинский пехотинец должен получить технологическое преимущество перед врагом.

Также масштабная трансформация, по словам Драпатого, предусматривает "маневренность и эффективность" в административном аппарате. Для этого введут организационные изменения и цифровизацию.

"Первыми сферами, которые почувствуют управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка. Ведь именно они являются решающими для боеспособности украинского войска", – пишут в Сухопутных войсках ВСУ.

Изменения для создания "армии будущего"

Как подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ, все перечисленные изменения обязательно воплотятся в жизнь. Михаил Драпатий отметил, что сейчас каждый воин строит "армию будущего".

Стоит отметить, что трансформацию Сухопутных войск ВСУ полностью поддерживает Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский. Изменения будут воплощаться совместно с Генеральным Штабом, Министерством обороны, волонтерами и благотворительными фондами.

Напомним, ранее представитель Сухопутных войск ВСУ рассказывал, что россияне сейчас имеют иную стратегию войны, чем в начале полномасштабного вторжения.

