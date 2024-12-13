Про нововведення повідомили у четвер, 12 грудня. Про це 24 Канал пише з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Масштабні зміни корисні для ситуації на фронті

Як повідомив командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий, люди, технології та прозоре управління є пріоритетами масштабної трансформації. Передбачається, що нові зміни можуть вплинути на ситуацію на фронті.

Що передбачає трансформація

Фундаментальні зміни відбудуться, зокрема, у військовій підготовці майбутніх воїнів. В Україні проведуть реформування навчальних програм і центрів. Для набуття навичок військової справи використовуватимуть найсучасніші тренажери та інші новітні технології.

Навички та вміння нашої основи – піхотинця – мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті,

– зазначив Михайло Драпатий.

В частині рекрутингу до Сухопутних військ ЗСУ буде запроваджено прозору модель без корупції. Також зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Воїн має постійно відчувати турботу про себе, як на службі, так і пізніше в цивільному житті.

Після змін український піхотинець повинен отримати технологічну перевагу перед ворогом.

Також масштабна трансформація, за словами Драпатого, передбачає "маневреність та ефективність" в адміністративному апараті. Для цього запровадять організаційні зміни та цифровізацію.

"Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська", – пишуть у Сухопутних військах ЗСУ.

Зміни для створення "армії майбутнього"

Як підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ, усі названі зміни обов'язково втіляться в життя. Михайло Драпатий зазначив, що нині кожен воїн будує "армію майбутнього".

Варто зазначити, що трансформацію Сухопутних військ ЗСУ повністю підтримує Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський. Зміни будуть втілюватися спільно з Генеральним Штабом, Міністерством оборони, волонтерами та благодійними фондами.

Нагадаємо, раніше представник Сухопутних військ ЗСУ розповідав, що росіяни зараз мають інакшу стратегію війни, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

