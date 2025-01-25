Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Михайла Драпатого. Посаду обійняв полковник Роман Качур, який раніше був командиром 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

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Як відбулося представлення Качура

За словами Драпатого, представлення Качура було не лише традиційною церемонією, але й відбувся "щирий і професійний діалог" про майбутнє вищої військової освіти та якісні перетворення у підготовці офіцерів ЗСУ.

Перед полковником Качуром стоїть складне, але надзвичайно важливе завдання – забезпечити якісну підготовку офіцерів, які не тільки володітимуть теоретичними знаннями, але й будуть готові до ведення сучасної маневреної війни, командуватимуть підрозділами в умовах високотехнологічного поля бою та швидкої зміни обстановки,

– ідеться у повідомленні.

Він наголосив, що академія має стати не лише центром військової освіти, а й справжнім серцем української армії, де формується "еліта" Сухопутних військ, народжуються лідери, які приймають рішення і визначають долю битв.

Романа Качура представили науковому складу академії / Фото Михайла Драпатого

Командувач звернувся до викладачів та особового складу закладу, зазначивши, що їхня місія полягає у тому, аби формувати не лише військових професіоналів, а й справжніх патріотів та лідерів.

"Окремо звертаюсь до шановних курсантів, пам’ятайте: кожен із вас – майбутнє нашого війська. На ваших плечах лежить відповідальність за тих, кого ви поведете за собою у бій. Використовуйте кожен день у стінах Академії", – додав він.

Нагадаємо, Качур 19 січня став начальником Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Військовий відомий своєю діяльністю командира 55-ї окремої артилерійської бригади та видатними бойовими заслугами на фронті.