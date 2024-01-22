В сети заметили, что Роман Гринкевич в суде сидит в кроссовках за 1100 долларов

22 января Печерский суд Киева определяется с мерой пресечения в отношении Романа Гринкевича. Бдительные пользователи сети обратили внимание на кроссовки, в которых сидит Гринкевич-младший.

Итак, на Романе Гринкевиче кроссовки Louis Vuitton – модель Show Up Trainers. Их стоимость на официальном сайте – 1100 долларов США.

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Почти шесть минимальных зарплат

Итак, 1100 долларов или около 41 тысячи гривен по нынешнему курсу – сумма, которая, казалось бы, нас не интересовала. Но есть один момент: Роман Гринкевич подозревается в хищении украинского войска. А это значит, что можно предположить, что эта обувь, как и многое другое, он мог приобрести за наши с вами средства – за бюджетные.



На Романе Гринкевиче кроссовки за 1100 долларов / Скриншот с видео



Вот эти кроссовки на официальном сайте / Скриншот

Теперь попробуем разложить эту стоимость на другие категории. К примеру, минимальная заработная плата в Украине – 7100 гривен. Итак, стоимость кроссовок – почти 6 минимальных зарплат.

Учитель начальных классов зарабатывает минимум 7 тысяч гривен, а в среднем: от 9 до 20 тысяч гривен. А значит, одна пара кроссовок – два месяца оплаты за работу учителя, если брать высшую планку. Если же говорить о минимальной, то эту сумму учитель будет собирать в течение практически шести месяцев.



Учителя начальных классов зарабатывают от 7 тысяч гривен / Скриншот

А теперь о наболевшем – FPV-дроны. По ориентировочному подсчету, компоненты для 7-дюймового обойдутся в 290 долларов, для 8-дюймового – почти 470, а для 10-дюймового – около 720. Это означает, что пара кроссовок Гринкевича-младшего – от одного большого и малого до трех малых FPV-дронов, которыми можно уничтожать врага.

Вернемся к судебному заседанию. Перед ним в Офисе генпрокурора ходатайствовали об аресте Романа Гринкевича с возможностью внести залог в размере 500 миллионов гривен.

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