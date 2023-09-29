Экс-меру Тернополя выписали повестку после обращения активистов в ТЦК

Накануне в Тернополе в заведение бывшего городского головы Романа Заставного не пустили военного. Теперь же экс-мера ожидает прохождение военно-врачебной комиссии, ведь ему выписали повестку.

Собственно вручили Роману Заставному повестку ТЦК и СП после обращения председателя общественной организации "Тернопольские итоги" Тараса Билана. Он пожаловался военкомату на экс-мера, в чей бар военного в форме не пустили.

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Залоговому выписали повестку

Собственно, Тарас Билан обратился в ТЦК Тернополя из-за просьбой выписать повестки всем мужчинам из семьи Заставного. Аргументировал он это тем, чтобы они почувствовали на себе, что такое солдатская форма и берцы. Уже вечером 28 сентября ОО "Тернопольские итоги" на своей странице опубликовали ответ от ТЦК и СП.

Военкомат отреагировал мгновенно. До 29.09.2023 года гражданин Заставний Р. Й. должен явиться для прохождения военно-врачебной комиссии и призыва в ряды ВСУ. В случае неявки – розыском экс-мера Тернополя займется полиция и военная прокуратура,

– отмечают в ОО "Тернопольские итоги".



ТЦК и СП ответили ОО "Тернопольские итоги" / Фото ОО "Тернопольские итоги"

Что говорит сам Заставный

Общаясь с журналистами ZAXID.NET, Роман Заставный заявил, что впервые слышит о том, что на его имя выписали повестку. В то же время он отметил, что если соответствующий документ поступит на его адрес, то он явится в ТЦК и СП, чтобы уточнить данные и пройти военно-врачебную комиссию.

Между тем спикер Тернопольского ТЦК и СП, под подчинением которого городской ТЦК, Елена Величанская отметила, что ситуацию комментировать не может. В то же время добавила, что военкомат должен реагировать на любое обращение, то ли от ОО, то ли от граждан.

Юрист адвокатского объединения "Западная правовая группа" Ярослав Иваницкий отметил, что ТЦК должен отвечать на обращение. В то же время в нем не обязаны выписывать повестки тем, кому они просят их вручить.

Отметим, что скандал в Тернополе разразился накануне. Около недели назад в бар Романа Заставного Noname bar не пустили военного. На видео можно увидеть, как охранник отказывается пропустить в заведение мужчину в военной форме. Мол, он не отвечает дресс-коду. Впоследствии в соцсетях заведения появилось извинение за сложившуюся ситуацию.