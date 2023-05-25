Противник F-16 для Украины и оппонент Трампа: Десантис заявил, что идет в президенты США

Теперь официально. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил, что баллотируется в президенты США. Он выступал против предоставления Украине F16, но назвал Путина военным преступником. Похоже, теперь у республиканцев вырисовываются два основных кандидата на праймериз. Кто такой Рон Десантис, и что он говорил об Украине и России?

Совместные взгляды с Трампом

Десантис вырос во Флориде, имеет итальянские корни. 44 года. Католик, женат, трое детей. Окончил Йельский университет и Гарвард.

Актуально Рон Десантис – скрытый фаворит президентской гонки в США

Служил в армии, где занимался юридическими вопросами. Одно из мест службы – военная тюрьма Гуантанамо. С 2013 по 2018 годы – конгрессмен. С 2019 года – губернатор штата Флорида.

Десантис ведет консервативную политику, во многом совпадающую с видением Дональда Трампа. Он занимает критическую позицию по поводу мигрантов и права на аборты, в то же время поддерживает расширение вооруженных прав и ограничение в школьных программах курсов о расовых и гендерных вопросах.

Это если супер коротко о внутренних вещах.

Что Десантис думает о поддержке Украины

Какая позиция у Десантиса по отношению к Украине?

В свежем комментарии Fox News он сказал, что хочет "урегулирования", а не более широкой войны: "Неизвестно, как это будет выглядеть в январе 2025 года, но я бы не хотел, чтобы США с войсками были втянуты в войну в России или Украине".

При этом в марте Десантис сделал довольно неоднозначные комментарии, назвав российскую агрессию в Украине территориальным спором.

"Хотя США имеют много важных национальных интересов, дальнейшее ввязывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них".

"Финансирование этого конфликта администрацией Джо Байдена по неограниченному чеку "столько, сколько нужно", без каких-либо определенных целей или подотчетности, отвлекает от самых неотложных вызовов нашей страны".

Тогда же Десантис выступил против предоставления Украине F-16 и дальнобойных ракет. По его мнению, это создало бы риск втягивания США в конфликт с Россией и приблизило бы к "горячей войне между двумя крупнейшими ядерными государствами мира".

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Некоторые влиятельные республиканцы подвергли критике заявление Десантиса о "территориальном споре". После этого он несколько изменил свой тон. Сказал, что его не так поняли, и что он имел в виду Крым и Донбасс: "Там много этнических россиян и там продолжаются сложные бои – именно об этом говорилось".

В то же время Десантис добавил, что не оправдывает вторжение России и не считает, что она имеет право на оккупированные территории. Если бы он мог щелкнуть пальцами, то 100% вернул бы эти земли Украине. Однако "эскалацию со стороны США" из-за предоставления большего оружия считает ошибочным.

Также в новых ремарках Десантис назвал российского президента Владимира Путина военным преступником, которого следует привлечь к ответственности. Он добавил, что Запад переоценил возможности России, которая оказалась большой заправкой с ядерным оружием (перефразировав известное изречение покойного сенатора МакКейна).

Словом, картина примерно такова. Постарался лаконично и без лирики.