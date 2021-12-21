Компании, связанные с Порошенко, оштрафовали на 280 миллионов за монополизм

АМКУ оштрафовал компании, конечным бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко. Штраф группе Roshen вынесли за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал такие компании: ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интеркорн". Они связаны отношениями контроля через конечного бенефициарного владельца – Порошенко.

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Компании злоупотребляли монопольным положением

В АМКУ говорят, что эти компании злоупотребляли монопольным положением. Речь идет об отсутствии конкуренции на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

В чем заключаются нарушения:

в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля – июня 2018 года, февраля – марта 2019 года и в октябре 2020 года;

в установлении в течение 2018 – 2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Рассмотрение дела длилось полтора года. Комитет установил, что в течение 2018 – 2020 годов группа этих компаний была единственным производителем патоки на территории Украины и самым крупным и мощным участником рынка.

Единственным конкурентом были импортеры

На рынке, таким образом, устанавливали свои условия продаж и поддерживали бессистемную ценовую политику. Единственным конкурентом компаний Порошенко были импортеры, однако их доли были небольшие.

Кроме патоки группа была единственным производителем кукурузного крахмала на территории Украины.

В АМКУ говорят, что эксклюзивно низкие цены компании устанавливали для кондитерских фабрик. Это делали якобы для того, чтобы помешать покупателям перейти к конкуренту.

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На сколько оштрафовали компании:

ООО "Интерстарч Украина" – 210 185 150 гривен;

ЧАО "Днепровский КПК" – 47 458 400 гривен;

ЧАО "Интеркорн" – 25 980 950 гривен.

АМКУ обязал компании в 2-месячный срок прекратить нарушение и сообщить об этом в 5-дневный срок.

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