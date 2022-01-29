Жалуются из-за "притеснений прав": Россия запретила въезд ряду представителей ЕС

Россия решила расширить список тех, кому запрещено въезжать на ее территорию. Туда внесли новых представителей стран-членов и институтов Европейского союза.

Об этом в МИД государства-агрессора сообщили вечером 28 января. В ведомстве цинично заявили, что это вынужденный ответ на "бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России"

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Российский МИД разбрасывается обвинениями

В Москве жалуются на то, что Европа осуждает российскую агрессию против Украины, в частности – оккупацию Крыма. Более того, там с особой дерзостью обвиняют ЕС в "насаждении норм своего законодательства".

Далее в ведомстве удивили еще больше – заявили, что Россия якобы живет по нормам международного права на основе Устава ООН. Это при том, что именно Кремль в 2014 году развязал войну против Украины.

Москва жалуется на "антироссийскую политику"

В ведомстве не уточнили, о ком именно из европейских представителей говорится. Впрочем, отметили, что в список попали люди, которые, по их мнению, несут "персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и меры, ущемляющие права русскоязычных жителей и СМИ".

Под ограничения попали:

руководители отдельных европейских частных военных компаний, действующих в разных регионах мира;

представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.

Как подчеркнули в российском МИДе, чтобы проинформировать представительство Европейского союза в России, туда уже направили соответствующую ноту.

Как отреагировали в Евросоюзе

В ответ на такое громкое заявление из Москвы в Евросоюзе уже высказали сожаление. Там подчеркнули, что решение о запрете въезда лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности. Так что обязательно будет ответная реакция.

Россия продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации,

– говорится в официальном заявлении.

ЕС хочет расширить санкции против России

По информации СМИ, в Евросоюзе хотят добавить в санкционный список еще 5 человек или организаций из России из-за оккупации украинского Крыма. Кого будут касаться ограничения – не говорят, чтобы эти люди не смогли их избежать.

В издании Bloomberg утверждают, что Германия якобы хочет "исключений" для энергетического сектора. Мол, поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой.

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