Жалуются из-за "притеснений прав": Россия запретила въезд ряду представителей ЕС
Источник:МИД России
Россия решила расширить список тех, кому запрещено въезжать на ее территорию. Туда внесли новых представителей стран-членов и институтов Европейского союза.
Об этом в МИД государства-агрессора сообщили вечером 28 января. В ведомстве цинично заявили, что это вынужденный ответ на "бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России"
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Российский МИД разбрасывается обвинениями
В Москве жалуются на то, что Европа осуждает российскую агрессию против Украины, в частности – оккупацию Крыма. Более того, там с особой дерзостью обвиняют ЕС в "насаждении норм своего законодательства".
Далее в ведомстве удивили еще больше – заявили, что Россия якобы живет по нормам международного права на основе Устава ООН. Это при том, что именно Кремль в 2014 году развязал войну против Украины.
Москва жалуется на "антироссийскую политику"
В ведомстве не уточнили, о ком именно из европейских представителей говорится. Впрочем, отметили, что в список попали люди, которые, по их мнению, несут "персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и меры, ущемляющие права русскоязычных жителей и СМИ".
Под ограничения попали:
- руководители отдельных европейских частных военных компаний, действующих в разных регионах мира;
- представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.
Как подчеркнули в российском МИДе, чтобы проинформировать представительство Европейского союза в России, туда уже направили соответствующую ноту.
Как отреагировали в Евросоюзе
В ответ на такое громкое заявление из Москвы в Евросоюзе уже высказали сожаление. Там подчеркнули, что решение о запрете въезда лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности. Так что обязательно будет ответная реакция.
Россия продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации,
– говорится в официальном заявлении.
ЕС хочет расширить санкции против России
- По информации СМИ, в Евросоюзе хотят добавить в санкционный список еще 5 человек или организаций из России из-за оккупации украинского Крыма. Кого будут касаться ограничения – не говорят, чтобы эти люди не смогли их избежать.
- В издании Bloomberg утверждают, что Германия якобы хочет "исключений" для энергетического сектора. Мол, поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой.
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