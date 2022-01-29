Про це у МЗС держави-агресорки повідомили ввечері 28 січня. У відомстві цинічно заявили, що це – вимушена відповідь на "безглузду політику односторонніх обмежень щодо Росії"

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Російське МЗС розкидається звинуваченнями

У Москві бідкаються через те, що Європа засуджує російську агресію проти України, зокрема – окупацію Криму. Ба більше, там із особливою зухвалістю звинувачують ЄС у "насаджуванні норм свого законодавства".

Далі у відомстві здивували ще більше – заявили, що Росія нібито живе за нормами міжнародного права на основі Статуту ООН. Це при тому, що саме Кремль ще у 2014 році розв'язала війну проти України.

Москва скаржиться на "антиросійську політику"

У відомстві не уточнили, про кого саме із європейських представників мовиться. Втім, зауважили, що у список потрапили люди, які, на їхню думку, несуть "персональну відповідальність за просування антиросійської політики та заходів, які утискають права російськомовних жителів та ЗМІ".

Під обмеження потрапили:

керівники окремих європейських приватних військових компаній, які діють у різних регіонах світ;

представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.

Як наголосили у російському МЗС, аби проінформути представництво Європейського союзу у Росії, туди вже направили відповідну ноту.

ЄС хоче розширити санкції проти Росії

За інформацією ЗМІ, в Євросоюзі хочуть додати до сакнційного списку ще 5 осіб або організацій з Росії. Все через окупацію українського Криму. Кого стосуватимуться обмеження – поки не кажуть, аби ці люди не змогли їх уникнути.

У виданні Bloomberg стверджують, що Німеччина нібито хоче "винятків" для енергетичного сектора. Мовляв, постачання енергії в Європу може опинитися під загрозою.

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