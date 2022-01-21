Россия заплатит высокую цену, – Джонсон и Шольц пригрозили из-за угрозы нападения на Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообщался со своим германским коллегой Олафом Шольцом. Они упоминали, в частности, о скоплении российских войск на территории Украины.

Обоих политиков беспокоит угроза нового вторжения государства-агрессора в Украину. Они заявили, что обеспокоены дестабилизационными действиями России в отношении нашей страны.

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В случае нового нападения Россия дорого заплатит

Джонсон и Шольц предупредили, что в случае дальнейшей эскалации Москва получит жесткий ответ. Политики предостерегли, что любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой Кремля.

Лидеры обсудили тревожные события у украинской границы и согласились, что дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России,

– отметили в Джонсона.

Политики говорили о сотрудничестве Лондона и Берлина

Глава британского правительства подчеркнул, что важно, чтобы союзники по НАТО совместно работали над скоординированным реагированием. Джонсон и Шольц намерены поддерживать тесный контакт по этому поводу. "Премьер-министр надеется на тесное сотрудничество с канцлером Шольцом на протяжении всего председательства Германии в G7", – отметили на сайте британского правительства.

Похожее заявление прозвучало от НАТО

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также пригрозил России из-за агрессии против Украины. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров Совета Россия-НАТО.

После этих переговоров в британском МИДе назвали единственный путь для России. Глава ведомства Элизабет Трасс считает, что это деэскалация и участие в конструктивных дискуссиях.

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