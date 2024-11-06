Россияне перебрасывают РЭС из Санкт-Петербурга для защиты границ

Россия перебрасывает из Санкт-Петербурга средства РЭС в сторону границ с Украиной. В частности, для того, чтобы защититься от дронов.

Россия пытается защитить свои границы, пишет 24 Канал со ссылкой на агентов "Атеш".

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Что известно о переброске врагом РЭБ

Агенты "Атеш" отследили движение колонны РЭБ "Палантин", состоящей из 7 мобильных комплексов. Оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников,,

– рассказали в партизанском движении.

Там также объяснили, что сейчас координаты вражеской техники 59.827082, 30.238923.

Стоит заметить, что "Палантин" является комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Его способен:

вести радиоэлектронную разведку,

подавлять действующие и перспективные системы связи противника.

Россия перебросила РЭБ из Санкт-Петербурга

Стоит заметить, что Александр Сырский рассказал, что Россия сосредоточила в Курской области ориентировочно 45 тысяч военных. Также оккупанты пытаются увеличить их количество и пытаются увеличить их количество. России не хватает собственных сил, поэтому оккупанты пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.