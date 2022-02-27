Росіяни, попередньо, втратили вже близько 4 300 військових, – Міноборони

27 февраля 2022 , 11:32
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Источник:

фейсбук Анны Моляр

В Минобороны рассказали о результатах трех суток русско-украинской войны для оккупанта. По предварительным данным, Россия потеряла уже около 4300 военных.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас цифры уточняются, ведь подсчет – процесс не из скорых. Данные можно получить только после завершения боев, а они, как известно, довольно разные по продолжительности и могут начинаться и заканчиваться в разное время суток.

Важно Россия атаковала украинские города: где прошли бои

Ориентировочные потери врага:

  • самолеты – 27;
  • вертолеты – 26;
  • танки – 146;
  • боевые бронированные машины – 706;
  • пушек – 49;
  • ЗРК БУК – 1;
  • Град – 4;
  • автомобильная техника – 30;
  • цистерны – 60;
  • БпЛА ОТР – 2;
  • корабли/катера – 2;
  • средства ПВО;
  • личный состав ориентировочно – 4300.

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Полный текст публикации:

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Самолеты 27
вертолеты 26
Танки 146
Боевые бронированные машины 706
Пушки 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобильная техника 30
Цистерны 60
БПЛА ОТР 2
Корабли/катера 2
Средства ПВО
Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

Автор: Катерина Сердюк