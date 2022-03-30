Россияне использовали фосфорные боеприпасы в Марьинке

В среду 30 марта россияне снова использовали фосфорные снаряды. На этот раз в Марьинке в Донецкой области.

В городе обнаружили с десяток возгораний. Но спасатели из ГСЧС уже ликвидировали последствия обстрелов.

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Также под обстрел попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино. К счастью, пострадавших среди гражданских нет, но оккупанты повредили несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

Россияне использовали фосфорные снаряды в Марьинке: фото Павла Кириленко

Что стоит знать о фосфорных бомбах

Химик Глеб Репич рассказал, что действие фосфорных бомб приводит к тяжелым увечьям и медленной и очень болезненной смерти. Нельзя, чтобы обстрел попал на кожу, поэтому при обстреле нужно обязательно остаться в укрытии.

Правила поведения, если рядом с вами взорвалась фосфорная бомба:

Если под удар попали дома и начался пожар, даже не пытайтесь его потушить.

Если фосфор попал на одежду, его нужно поскорее снять.

При горении белого фосфора образуются огромные белые клубы дыма – старайтесь его не вдыхать. Это приводит к раздражению дыхательных путей, удушью и смерти.

Фосфорные бомбы содержат белый фосфор. Это вещество самостоятельно занимается при контакте с воздухом, поэтому просто остановить его горение невозможно. Единственное, что можно сделать – прекратить фосфор доступ кислорода. Иначе он будет гореть, пока не выгорит сам.

Но хуже всего – когда фосфор попадает на кожу.

Что делать, если фосфор попал на кожу

Горящий фосфор липкий, как смола, поэтому удалить его из предметов или кожи невозможно. Все, что можно быстро сделать – прекратить доступ к нему кислорода. Накройте горячий фосфор влажной тряпкой, тканью, землей или даже грязью.

Удалять фосфор из кожи можно только под слоем прохладной воды. Иначе он сразу снова загорится.

Белый фосфор очень токсичный. Он легко впитывается из раны в кровь, поражая почки, печень и сердце. Поэтому раны от фосфора следует тщательно промыть и обработать раствором медного купороса (5% купрум (II) сульфата). Он окисляет мельчайшие частицы фосфора. Если этого не сделать, человек может умереть из-за отказа внутренних органов.

Надеемся, что эти советы никогда вам не понадобятся.

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