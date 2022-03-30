Россияне использовали фосфорные боеприпасы в Марьинке
Источник:Павел Кириленко
В среду 30 марта россияне снова использовали фосфорные снаряды. На этот раз в Марьинке в Донецкой области.
В городе обнаружили с десяток возгораний. Но спасатели из ГСЧС уже ликвидировали последствия обстрелов.
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Также под обстрел попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино. К счастью, пострадавших среди гражданских нет, но оккупанты повредили несколько домов.
Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.
Россияне использовали фосфорные снаряды в Марьинке: фото Павла Кириленко
Что стоит знать о фосфорных бомбах
Химик Глеб Репич рассказал, что действие фосфорных бомб приводит к тяжелым увечьям и медленной и очень болезненной смерти. Нельзя, чтобы обстрел попал на кожу, поэтому при обстреле нужно обязательно остаться в укрытии.Важно: Фосфорные бомбы содержат белый фосфор. Это вещество самостоятельно занимается при контакте с воздухом, поэтому просто остановить его горение невозможно. Единственное, что можно сделать – прекратить фосфор доступ кислорода. Иначе он будет гореть, пока не выгорит сам.
Правила поведения, если рядом с вами взорвалась фосфорная бомба:
- Если под удар попали дома и начался пожар, даже не пытайтесь его потушить.
- Если фосфор попал на одежду, его нужно поскорее снять.
- При горении белого фосфора образуются огромные белые клубы дыма – старайтесь его не вдыхать. Это приводит к раздражению дыхательных путей, удушью и смерти.
Но хуже всего – когда фосфор попадает на кожу.
Что делать, если фосфор попал на кожу
- Горящий фосфор липкий, как смола, поэтому удалить его из предметов или кожи невозможно. Все, что можно быстро сделать – прекратить доступ к нему кислорода. Накройте горячий фосфор влажной тряпкой, тканью, землей или даже грязью.
- Удалять фосфор из кожи можно только под слоем прохладной воды. Иначе он сразу снова загорится.
- Белый фосфор очень токсичный. Он легко впитывается из раны в кровь, поражая почки, печень и сердце. Поэтому раны от фосфора следует тщательно промыть и обработать раствором медного купороса (5% купрум (II) сульфата). Он окисляет мельчайшие частицы фосфора. Если этого не сделать, человек может умереть из-за отказа внутренних органов.
Надеемся, что эти советы никогда вам не понадобятся.
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