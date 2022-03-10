Российская тупость разозлила даже Иран

10 марта 2022 , 11:57
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Агія Загребельська

Источник:

фейсбук Агии Загребельской

Россия продолжает блокировать ядерную сделку с Ираном На кону 80 миллионов баррелей нефти иранского запаса. И хотя большая часть уйдет его партнеру Китая, выход Ирана с ними на рынок заместит Россию и снизит цену.

Сделка была на завершающей стадии

Все стороны пошли на многие уступки. И, пожалуй, это самый удачный момент совпадения интересов.

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Ирану нужны деньги и воспользоваться шансом занять освободившееся российской нефтью место на западных рынках.

Западному миру нужна нефть, чтобы отказаться от зависимости от Путина и не разозлить избирателей ценами.

И только Россия в последний момент на прошлой неделе решила положить на стол украинский вопрос с требованием к США дать обязательство, что на отношения с Ираном наложенные за вторжение и войну санкции не будут распространяться.

Это разозлило всех

Даже Иран позволил себе прямолинейную критику в сторону Москвы и демонстрацию независимости от Кремля.

Однако на Россию это не подействовало. Условие сегодня тоже осталось на столе, а лидеры разъехались по своим столицам.

Что дальше?

  • Россия передумает

Приятный, но почти не реалистичный вариант.

  • Соглашение не будет заключено

Обрадуется Израиль, потому что он считает ее слабостью. Но цены на нефть останутся высокими, от чего проиграют все, кроме России.

  • США без соглашения ослабят санкции

Это плохо для Израиля, потому что лучше такое соглашение, чем никакое. И, конечно, для мира. Ибо Иран с ядерным оружием без контроля выглядит угрожающе.

  • Соглашение заключят без России. Москва все равно уже труп

Избыток обогащенного урана, который Иран разрабатывал с момента выхода из соглашения администрации Трампа, который по соглашению должен отойти России, разделят между собой западные страны. Китай же без привлечения России продолжит разработку иранских ядерных реакторов и покупать недорогую иранскую нефть.

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Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео:

 
Автор: Агія Загребельська