Российская тупость разозлила даже Иран
Источник:фейсбук Агии Загребельской
Россия продолжает блокировать ядерную сделку с Ираном На кону 80 миллионов баррелей нефти иранского запаса. И хотя большая часть уйдет его партнеру Китая, выход Ирана с ними на рынок заместит Россию и снизит цену.
Сделка была на завершающей стадии
Все стороны пошли на многие уступки. И, пожалуй, это самый удачный момент совпадения интересов.
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Ирану нужны деньги и воспользоваться шансом занять освободившееся российской нефтью место на западных рынках.
Западному миру нужна нефть, чтобы отказаться от зависимости от Путина и не разозлить избирателей ценами.
И только Россия в последний момент на прошлой неделе решила положить на стол украинский вопрос с требованием к США дать обязательство, что на отношения с Ираном наложенные за вторжение и войну санкции не будут распространяться.
Это разозлило всех
Даже Иран позволил себе прямолинейную критику в сторону Москвы и демонстрацию независимости от Кремля.
Однако на Россию это не подействовало. Условие сегодня тоже осталось на столе, а лидеры разъехались по своим столицам.
Что дальше?
- Россия передумает
Приятный, но почти не реалистичный вариант.
- Соглашение не будет заключено
Обрадуется Израиль, потому что он считает ее слабостью. Но цены на нефть останутся высокими, от чего проиграют все, кроме России.
- США без соглашения ослабят санкции
Это плохо для Израиля, потому что лучше такое соглашение, чем никакое. И, конечно, для мира. Ибо Иран с ядерным оружием без контроля выглядит угрожающе.
- Соглашение заключят без России. Москва все равно уже труп
Избыток обогащенного урана, который Иран разрабатывал с момента выхода из соглашения администрации Трампа, который по соглашению должен отойти России, разделят между собой западные страны. Китай же без привлечения России продолжит разработку иранских ядерных реакторов и покупать недорогую иранскую нефть.
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