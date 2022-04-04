Российские военные взяли в плен черниговца Владислава Красника, охранявшего ЧАЭС

Российские военные пленили охранника Чернобыльской АЭС Владислава Красника. Мужчина находится в плену оккупантов с 24 февраля, когда россияне зашли на ЧАЭС.

Мужчину, вероятно, принудительно вывезли в Беларусь или Россию

Надежда Красник, мама Владислава, рассказала, что ее сын до сих пор находится в плену врага. 40-летний Владислав сам позвонил по телефону и сообщил, что находится в плену.

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Черновец работал на ЧАЭС в охранной службе. Оккупанты держали его и других работников в закрытом помещении. 31 марта россияне покинули ЧАЭС, однако Владислав Красник не вернулся домой.

Мама работника ЧАЭС рассказала, что ей удалось дважды пообщаться с сыном. В первом разговоре он сказал: "Мама, не волнуйся, я в плену".

Женщина не успела ничего ответить и трубку положили.

Я была в шоке. Больше ничего не сказал, ни слова. У них отобрали телефоны, не было связи. Он не мог звонить, когда ему хочется, звонил, когда разрешали,

– рассказала мать пленника.

Во время второго звонка неизвестная женщина сказала, что с сыном все хорошо. Их якобы кормят дважды в день, а спят на раскладушках. Также с подобным сообщением звонили по телефону жене Владислава.

"Я не знаю кто она, там менялись женские голоса. Его в телефоне было слышно, я бы не сказала, что это основание. Я еще говорила: ну сынок, ну закричи, чтобы я услышала твой голос. Он сказал: "Успокойся". Я услышала его голос», – отметила мама Владислава.

В последний раз, по словам Надежды, сын выходил на связь неделю назад. Владислав сказал, что с ним все хорошо. Женщина предполагает, что сына принудительно вывезли в Беларусь или Россию.

Владислав Красник – женат и имеет 14-летнего сына. Человек проживает в Чернигове, а на ЧАЭС работает около 10 лет.

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