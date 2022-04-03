Чоловіка, ймовірно, примусово вивезли до Білорусі чи Росії

Надія Красник, мама Владислава, розповіла, що її син досі перебуває у полоні ворога. 40-річний Владислав сам зателефонував їй та повідомив, що перебуває у полоні.

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Чернігівець працював на ЧАЕС в охоронній службі. Окупанти тримали його та інших працівників у закритому приміщенні. 31-го березня росіяни покинули ЧАЕС, проте Владислав Красник не повернувся додому.

Мати працівника ЧАЕС розповіла, що їй вдалося двічі поспілкуватися із сином. У першій розмові він сказав: "Мамо, не хвилюйся, я в полоні".

Жінка не встигла нічого відповісти й слухавку поклали.

Я була в шоці. Більше нічого не сказав, ні слова. У них забрали телефони, не було зв'язку. Він не міг дзвонити, коли йому хочеться, дзвонив, коли дозволяли,

– розповіла мати полоненого.

Під час другого дзвінка невідома жінка сказала, що з сином все добре. Їх буцімто годують двічі на день, а сплять вони на розкладушках. Також з подібним повідомленням телефонували дружині Владислава.

"Я не знаю хто вона, там мінялися жіночі голоси. Його в телефоні було чути, я б не сказала, що це підстава. Я ще казала: ну синок, ну закричи, щоб я почула твій голос. Він сказав: "Заспокойся". Я почула його голос", – зазначила мама Владислава.

Востаннє, за словами Надії, син виходив на зв'язок тиждень тому. Владислав сказав, що з ним все добре. Жінка припускає, що сина примусово вивезли до Білорусі чи Росії.

Владислав Красник – одружений та має 14-річного сина. Чоловік проживає у Чернігові, а на ЧАЕС працює близько 10 років.

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