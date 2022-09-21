Россияне обстреляли Запорожье: ракеты попали в объекты инфраструктуры и дома, есть пострадавшие

Российские оккупанты 21 сентября обстреляли Запорожье. Ракеты врага попали в объекты инфраструктуры и дома.

Детали рассказал Александр Старух – глава Запорожской ОВА. Он заявил, что зафиксировали по меньшей мере 5 "прилетов". Враг ударил по 3 районам города.

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Пока известно о 5 прилетах ракет в три района областного центра. Враг целенаправленно уничтожает и убивает нас. Мы верим в ВСУ и в победу. Нас не сломать,

– заявил глава ОВА.

Куда попали российские ракеты

Старух сообщил, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры, а также – дома частного сектора. Еще 2 вражеских снаряда попали в поле на окраинах Запорожья.

Глава ОВА рассказал, что пострадали от обстрела 3 человека. Одному пострадавшему понадобилась госпитализация. У него – контузия. Состояние оценивают как стабильное.

Оккупанты обстреляли Запорожье во время тревоги

Приблизительно в 13:05 в Украине началась масштабная воздушная тревога. Впоследствии телеграм-каналы сообщили о взрывах в Запорожье и в Днепропетровской области. Впоследствии Старух подтвердил взрывы в Запорожье. Он отметил, что попали по инфраструктуре и призвал местных жителей быть осторожными и соблюдать правила тревоги.

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