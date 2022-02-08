Роскошную яхту Путина за 87 миллионов евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Порт Гамбурга покинула роскошная яхта Graceful. Судно, которое принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, пришвартовали там несколько месяцев назад.

В немецком издании назвали это событие "бегством в страхе перед конфискацией". Яхта Путина покинула порт Гамбурга на рассвете 7 февраля.

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За время, пока судно главы Кремля находилось в Гамбурге, на нем установили 2 новых балкона.

Яхта Путина больше не в порту Гамбурга

6 февраля информацию о пребывании яхты Путина в порту Гамбурга написала Кильская ежедневная газета Kieler Nachrichten. Уже через 13 часов роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России.

Порт Гамбурга предоставил яхте Путина особое место: рядом с Эмден, 89-метровым корветом К130 немецкого флота.

По мнению авторов статьи, россияне, очевидно, опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать. Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину.

Роскошная яхта Путина: что о ней известно