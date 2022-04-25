Роспропаганда утверждает, что Россия легализует так называемый параллельный импорт

Пропагандисты страны-агрессора утверждают, что Россия легализует так называемый параллельный импорт. Речь идет о ввозе на территорию государства товаров, на которых имеется какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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В список таких товаров входят: автомобильные запчасти, комплектующие для электроники и бытовой техники, оборудование для промышленности, а также одежда и обувь от более чем 200 брендов, официально ушедших из России.

Согласно международному законодательству и нормам Всемирной торговой организации, "серый" импорт – это закамуфлированная контрабанда. Поэтому компании-поставщики рискуют попасть в "черный список" США и ЕС.

Как сообщили в ЦПД, легализация только создаст конкуренцию для российских производителей, так как себестоимость комплектующих и сырья для них выросла. В то же время они платят все налоги и сборы, в отличие от "серых" поставок.

Попытки Кремля компенсировать уход с рынка иностранных компаний свидетельствуют о поражении программы импортозамещения,

– добавили в ЦПД.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину более 750 мировых компаний уже заявили об ограничении или прекращении работы на территории страны-агрессора.

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