Несмотря на то, что россияне пытаются развивать "импортозамещение", в авиационной отрасли у них особые проблемы. За весь 2023 год Россия смогла составить только два самолета, какого качества неизвестно.

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Угроза падения самолета

По сообщениям российских СМИ, самолету компании Utair, совершавшему рейс из Москвы в Когалым, пришлось совершить экстренную посадку. Всего через два часа после вылета из аэропорта "Внуково" пилот Boeing 737-500 связался с диспетчерами и сообщил о поломке.

У самолета начал отказывать правый двигатель, поэтому командир борта принял решение садиться в аэропорту Сургута. Посадка прошла удачно. Сам инцидент произошел 29 декабря.

Отмечается, что пассажиры рейса пришлось доставлять в Когалым наземным транспортом — причиной этого называют плохую погоду.

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