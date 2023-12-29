Попри те, що росіяни намагаються розвивати "імпортозамєщєніє", в авіаційній галузі у них особливі проблеми. За весь 2023 рік Росія змогла скласти лише два літаки, якої якості – невідомо.
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Загроза падіння літака
За повідомленнями російських ЗМІ, літаку компанії Utair, який здійснював рейс з Москви в Когалим, довелося здійснити екстрену посадку. Всього через дві години після вильоту з аеропорту "Внуково" пілот Boeing 737-500 зв'язався з диспетчерами та повідомив про поломку.
У літака почав відмовляти правий двигун, саме тому командир борту прийняв рішення сідати в аеропорту Сургута. Посадка пройшла успішно. Сам інцидент трапився 29 грудня.
Зазначається, що пасажири рейсу довелося доправляти до Когалима наземним транспортом — причиною цього називають погану погоду.
Проблеми росіян через війну
- Уряд Росії 23 грудня терміново підписав постанову, яка вже з першого дня 2024 року підіймає тарифи на електроенергію для населення. Ставка тарифу зростатиме для споживачів, які збільшують своє споживання ресурсу.
- Після атаки на "Київстар" українські хакери влаштували помсту – вони знищили технологічну інфраструктуру "Росводоканалу". Служба безпеки України уже аналізує 1,5 терабайта викачаних файлів російського постачальника води. Загалом вдалося видалити близько 50 терабайтів даних.
- Євросоюз 18 грудня запровадив нові санкції проти Росії. Новий 12-й санкційний пакет вводить обмеження зокрема на продаж алмазів, а також на постачання деталей, які можуть застосовуватись у виробництві зброї.