Попри те, що росіяни намагаються розвивати "імпортозамєщєніє", в авіаційній галузі у них особливі проблеми. За весь 2023 рік Росія змогла скласти лише два літаки, якої якості – невідомо.

Дивіться також Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи

Загроза падіння літака

За повідомленнями російських ЗМІ, літаку компанії Utair, який здійснював рейс з Москви в Когалим, довелося здійснити екстрену посадку. Всього через дві години після вильоту з аеропорту "Внуково" пілот Boeing 737-500 зв'язався з диспетчерами та повідомив про поломку.

У літака почав відмовляти правий двигун, саме тому командир борту прийняв рішення сідати в аеропорту Сургута. Посадка пройшла успішно. Сам інцидент трапився 29 грудня.

Зазначається, що пасажири рейсу довелося доправляти до Когалима наземним транспортом — причиною цього називають погану погоду.

Проблеми росіян через війну