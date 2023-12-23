Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Північна Корея, яка постачає снаряди Росії, уже давно живе під санкціями. Відтак найважливіше – це не запроваджувати обмеження, а стежити за їхнім виконанням.
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Які боєприпаси отримує Росія від КНДР
Північна Корея навчилася жити під дією постійних санкцій. Її економіку періодично "рятує" Китай, постачаючи продовольство.
Деякі снаряди, які КНДР передає Росії, виявилися непридатними для використання. Окупанти стикнулися з тим, що вони розриваються всередині ствола. Варто зауважити, що ствол є розхідним матеріалом, він "зношується" і його потрібно міняти. Відтак неякісні боєприпаси руйнують техніку, а від вибуху гинуть артилерійські розрахунки окупантів.
Більшість снарядів є ще з радянських часів, незрозуміло, як їх зберігали. Але проблема в тому, що в Росію їх постачають сотні тисяч,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
Тому санкційні обмеження мали б завадити країні-агресорці вести війну. Наприклад, у 12 пакеті, за який проголосував Євросоюз, під заборону потрапили двигуни до безпілотників. Тому ситуацію з порушеннями намагаються владнати.
"Є перші серйозні успіхи у боротьбі з тіньовим флотом, який дозволяв Росії торгувати сирою нафтою в обхід цінових обмежень. Коли за це взялися, то експорт морем одразу впав на 16%", – додав політтехнолог.
Як Росія замінює іноземні товари
Під санкції почали потрапляти конкретні компанії. Наприклад, проблеми виникли у кількох судноходних організацій, які надавали Росії в оренду танкери та обслуговування. Це досить серйозно, адже через санкції можуть забрати ліцензію, перестати страхувати, виникає дуже багато інших проблем.
Згадаю про зростання цін на яйці у Росії. Так сталося, бо все необхідне для птахівництва купували за кордоном. Товари попадають під санкції й на цьому все,
– зауважив політтехнолог.
Він додав, що син директора російського фсб Ніколая Патрушева очолює міністерство сільського господарства. Коментуючи ситуацію з яйцями, Дмітрій Патрушев сказав, що проблему незабаром розв'яжуть, бо все необхідне завезуть з Туреччини.
Коли треба навести приклад російського імпортозаміщення, я завжди згадую авіабудівну галузь. Путін наказав побудувати тисячу літаків, щоб ними замінити всі іноземні. За 2022 рік вдалося зібрати 12, а за 2023-й – два. Отаке імпортозаміщення,
– підкреслив Борис Тизенгаузен.
Вплив санкцій на Росію: останні новини
- У США обговорюють використання понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для потреб України. Це відбувається на тлі браку коштів на допомогу нашій державі. Також мовиться про те, куди спрямувати гроші: винятково на відбудову, підтримку економіки чи для використання з військовою метою.
- Другу найбільшу будівельну компанію Китаю China Railway Construction Corporation визнали спонсором війни в Україні. Упродовж 6 років вона будує автомагістралі, тунелі, мости на території Росії. Мовилось, що ця компанія стане підрядником під час будівництва підводного тунелю, який має з'єднати Росію з Кримом.
- На шляху до Індії застрягли 5 мільйонів барелів російської нафти. Ймовірною причиною такої затримки називають санкції США, які запровадили за порушення "цінової стелі". Наразі вона становить 60 доларів за барель. Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Індія стала одним із найбільших покупців російської сировини.