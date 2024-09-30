Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько россиян наберут на этот раз

Владимир Путин 30 сентября начал в России осенний призыв на военную службу. Для этого российский президент подписал соответствующий указ.

Об этом сообщают российские СМИ. Призыв будет проходить с октября по декабрь 2024 года, передает 24 Канал.

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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря в России должны призвать 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о тех мужчинах, кто не находится в запасе и подлежит призыву на военную службу.

В то же время тех военных, чей срок службы уже закончился, должны уволить. Это солдаты, матросы и сержанты. Отмечается, что указ Путина от 30 сентября вступил в силу со дня его опубликования.

В то же время в генштабе вооруженных сил России добавили, что повестки будут рассылаться в бумажном виде. Отправлять срочников из пунктов сбора к местам прохождения службы планируют уже с 15 октября, служить они должны целый год.

Интересно, что российские военные, как и в предыдущие годы, делают заявления, согласно которым участие срочников в войне в Украине якобы исключается. Однако военные со срочной службы оказались в той части Курской области, где в августе началась операция ВСУ.

Весенний призыв в России стал первым, который прошел с повышенной границей призывного возраста – до 30 лет.

К слову, Владимир Путин также ранее подписывал указ, согласно которому численность российской армии увеличивается до около 2,4 миллиона человек. Этот указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.